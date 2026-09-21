Abandono de cargo na PF: quanto tempo leva para ser demitido

Correio Braziliense

A ausência prolongada apenas dá início a um procedimento interno que pode levar meses para ser concluído, garantindo ao servidor o direito de se defender - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A possibilidade de demissão de um servidor público federal, como pode ocorrer com agentes da Polícia Federal, por abandono de cargo levanta uma dúvida comum: quanto tempo de ausência leva à perda do vínculo? A regra é clara e está prevista na lei que rege o funcionalismo: a falta injustificada ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, incluindo finais de semana e feriados, configura o abandono.

Contudo, a demissão não é automática. A ausência prolongada apenas dá início a um procedimento interno que pode levar meses para ser concluído, garantindo ao servidor o direito de se defender. O processo é formal e segue etapas rigorosas para apurar as circunstâncias da ausência.

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Como funciona o processo de demissão?

Quando um servidor ultrapassa os 30 dias de faltas, a chefia imediata comunica o fato ao setor de recursos humanos. Em seguida, é aberto um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que para casos de abandono de cargo segue um rito sumário, para investigar a situação. Uma comissão é formada para conduzir a apuração.

O servidor é formalmente notificado e tem um prazo para apresentar sua defesa por escrito. Ele pode anexar documentos, como atestados médicos ou outras provas, que justifiquem o motivo de não ter comparecido ao trabalho. O objetivo é dar a chance de explicar a situação.

Após analisar os argumentos e as provas, a comissão elabora um relatório final. Nesse documento, ela pode sugerir o arquivamento do processo, caso as justificativas sejam aceitas, ou recomendar a aplicação da pena de demissão.

A decisão final, no entanto, cabe à autoridade máxima do órgão, conforme previsto na legislação. Apenas após a publicação da portaria de demissão no Diário Oficial da União (DOU) é que o vínculo é oficialmente encerrado.

Quais são as defesas possíveis?

A principal linha de defesa para o servidor é comprovar que a ausência não foi intencional. A legislação exige a comprovação do chamado "animus abandonandi", ou seja, a intenção clara de abandonar o cargo. Se o servidor demonstrar que houve um motivo de força maior, a demissão pode ser revertida.

Entre as justificativas mais comuns estão:

Problemas graves de saúde, comprovados por laudos e atestados médicos;

Necessidade de cuidar de um familiar doente, também com documentação;

Impossibilidade de comunicação com a chefia por razões externas;

Equívocos administrativos, como uma licença solicitada e não processada a tempo.

Cabe ao servidor apresentar provas robustas que sustentem suas alegações. Se a comissão entender que as faltas foram justificadas, o processo é arquivado e o servidor pode ser reintegrado às suas funções.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.