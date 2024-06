Marisa Monte recebe título de Doutora Honoris Causa da USP

CB Correio Braziliense

Na tarde desta segunda-feira (24/6), a Universidade de São Paulo (USP), representada pelo reitor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, concedeu à cantora Marisa Monte o título de Doutora Honoris Causa diante da contribuição dela à arte e pela defesa da democracia e da educação. A artista é a terceira mulher a receber o título pela USP e também é embaixadora do USP Diversa, programa de bolsas de estudos para estudantes que vêm do ensino público e que estão em vulnerabilidade socioeconômica.

"Receber esse título é uma prova de que a arte tem o poder de impactar vidas, despertar consciências e promover mudanças. É um reconhecimento não só da minha trajetória artística, mas também do poder da música como ferramenta de transformação social. Esse título é de todos aqueles que me acompanharam ao longo da minha carreira, acreditaram em mim e se emocionaram com a minha arte. Que possamos continuar a valorizar a arte, a educação e a cultura, construindo um mundo mais sensível, mais inclusivo e solidário.", disse Marisa, após receber a honraria.

Homenagem

A cerimônia ocorreu depois do show gratuito da artista em comemoração aos 90 anos da universidade, na Praça do Relógio, no campus do Butantã. A apresentação contou ainda com a participação da Orquestra Sinfônica da USP (Osusp), sob a regência do maestro André Bachur.

No evento, a cantora defendeu as cotas universidade, afirmando que é "uma honra participar de um projeto para abrir a oportunidade para mais alunos cotistas na universidade". Além de comemoração do aniversário da USP, o show também teve um caráter solidário, para arrecadar alimentos não perecíveis e agasalhos para a Central Única das Favelas (Cufa) e para o programa USP Diversa.

Prestígio



A primeira-dama Janja Silva marcou presença na ocasião e comemorou a titulação da artista no Instagram: "@marisamonte é, indiscutivelmente, uma das maiores artistas contemporâneas que temos em nosso país. Prestigiar a cerimônia em que ela recebeu o título de Doutora Honoris Causa da USP me enche de alegria como admiradora de seu trabalho e também me enche de orgulho como mulher. Marisa é a terceira mulher a receber esse título, que já foi entregue para 120 homens", publicou.



Janja também destacou a atuação da cantora como embaixadora do programa USP Diversa e a criação do Espaço Imaginário Marisa Monte, no Instituto do Coração (Incor), onde os pacientes podem encontrar conforto emocional por meio da música. "É de uma sensibilidade e importância imensa. Que você siga sempre nos encantando com sua voz, suas palavras e seu trabalho por um Brasil mais justo e igualitário!", complementa a primeira-dama.