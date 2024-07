Faculdade oferece cursinho pré-vestibular gratuito em São Paulo

CB Correio Braziliense

Cursinho Popular Santa Marcelina recebe inscrições até 27 de julho - (crédito: Reprodução/Faculdade Santa Marcelina)

*Rebeca Alves

A Faculdade Santa Marcelina, instituição mantida pela Associação Santa Marcelina (ASM), com duas unidades localizadas em São Paulo — Itaquera e Perdizes —, está oferecendo 17 vagas gratuitas para o Cursinho Popular Santa Marcelina. As inscrições estão abertas até 27 de julho, e o processo seletivo deve ser realizado presencialmente na unidade de Itaquera.

O Cursinho Popular Santa Marcelina prepara estudantes para o vestibular, visando a democratização do acesso ao ensino superior. O programa está disponível para alunos que tenham frequentado escolas particulares com bolsa integral ou escolas públicas e dá prioridade a alunos que já tenham concluído o ensino médio ou que estejam no último ano.

As inscrições podem ser feitas através do link https://bit.ly/3YhYcae, a partir do preenchimento do formulário. Com início previsto para 12 de agosto, as aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, das 18h40 às 22h, na Faculdade Santa Marcelina, unidade Itaquera. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 29 de julho. Saiba mais sobre o projeto no site: https://www.caajsm.com.br/about-3.

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues