Favela Cria 2024 irá debater sobre narrativas positivas nas periferias

ME Maria Eduarda Lavocat*

Favela Cria 2023 - (crédito: Divulgação)

O Grupo Cria Brasil PROMOE mais uma edição do Favela Cria - Olhares e Vivências das Periferias. O evento ocorrerá entre os dias 15 e 17 de agosto no Pavilhão Social do G-10 Favelas, em Paraisópolis, São Paulo. Com o objetivo de compartilhar experiências e conhecimentos sobre a comunicação assertiva dentro e fora das comunidades, esta edição contará com a presença de especialistas em diversas áreas de comunicação e regiões do país. As inscrições são gratuitas por meio do site.

Os painéis abordarão temas como os desafios e oportunidades no jornalismo local, jornalismo cultural para a democratização da cidade e o papel das relações públicas na construção de pautas inclusivas. Outros temas incluem design thinking para inovação social nas periferias, arte urbana e empreendedorismo de rua com alcance global. Além disso, haverá palestras focadas em felicidade e bem-estar com estratégias para uma vida saudável, moda sustentável e identidade cultural, gastronomia local como expressão criativa e empreendedora, os impactos da IA no mercado de trabalho e em nossas vidas, entre outros tópicos.

“Assim como no ano passado, o Favela Cria 2024 busca fortalecer as narrativas midiáticas sobre as favelas, destacando seu potencial econômico, cultural e criativo, e quebrando estereótipos que prejudicam essas comunidades. É uma oportunidade para compartilhar experiências e conhecimentos, mostrando como a favela se comunica e interage com o restante da sociedade”< declara Joildo Santos, CEO do Grupo Cria Brasil e um dos nomes confirmados da agenda deste ano.

No seu painel, Santos abordará o tema “Comunicação e inovação como motores de transformação social”. Também participarão os jornalistas Guilherme Silva, Luiz Lucas e Matheus Oliveira no painel “Desafios e Oportunidades no Jornalismo Local”. A presidente da Associação de Mulheres de Paraisópolis, Flávia Rodrigues, discutirá “Design Thinking para Inovação Social nas Periferias”. Além disso, haverá um Workshop de Escrita Criativa conduzido pela professora e pesquisadora Mirian Meliani, entre outras atividades.

Sobre o Grupo Cria Brasil

O Grupo Cria Brasil, fundado em 2020 e originado do Jornal Espaço do Povo, é um hub de comunicação de impacto social com sede em Paraisópolis, especializado em atender e conectar o público de favelas ao mercado. Com frentes de atuação como a Agência Cria Brasil, Cria de Periferia, Cria de Favela e o Jornal Espaço do Povo, o grupo oferece serviços de publicidade, marketing de influência, geração de notícias e registro de marcas. Destacando-se por sua linguagem inclusiva e compromisso com a valorização local, o Grupo Cria Brasil é um ponto de referência para o avanço das comunidades onde atua, tendo realizado mais de 100 projetos originais e participado de mais de 150 iniciativas desde sua criação.