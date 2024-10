Jornalistas lançam livro em Brasília sobre narrativas femininas

E EuEstudante

Paola Lima e Isabel Guedes: autoras da obra - (crédito: Arquivo Pessoal)

As jornalistas Paola Lima e Isabel Guedes lançam o livro Gradiente— histórias de escrita afetuosa, nesta quinta-feira (10/10), no espaço do Quanto Café, na 103 Norte, das 17h às 22h. A obra, lançada em São Paulo em agosto, traz diferentes nuances e narrativas, entre crônicas, poemas e contos, do estar no mundo a partir da perspectiva feminina de 22 mulheres residentes em oito estados brasileiros.

O nome do livro, publicado pela Editora Vasta, especializada em autoras mulheres, traz a ideia dos diferentes tons dessas autoras, com profissões, vivências e sentimentos diferentes. A obra foi editada por Cristiana Rodrigues, finalista do Prêmio Jabuti, e tem a jornalista Ana Holanda assinando o prefácio.

Livro "Gradiente" será lançado nesta quinta (10/10), no Quanto Café (foto: Gui Pimenta)

Há três anos, Paola Lima, hoje diretora da Agência de Notícias do Senado Federal, e Isabel Guedes, servidora aposentada da Caixa Econômica, se juntaram a uma comunidade de escrita afetuosa, liderada por Ana Holanda. O encontro e a troca entre mulheres de 20 a 70 anos na comunidade virtual de escrita resultaram no livro Gradiente.

“Como tinha assumido a chefia do meu setor, percebi que sentia falta de produzir, de escrever, e me propus a isso”, conta Paola. Antes dessa experiência, a jornalista integrou uma coletânea de artigos de liderança feminina, intitulado Ouse Liderar/ Os desafios da liderança atual e como superá-los, organizado por Márcia Rizzi, tratando dos desafios de liderar uma equipe remota durante a pandemia dentro do serviço público.