Cena Contemporânea promove festival de cultura e teatro em Brasília

Espetáculo do Festival Internacional de Teatro de Brasília - (crédito: Diego Bresani)

Entre os dias 5 e 17 de novembro, a arte tomará conta da capital. Com patrocínio da Petrobrás e do Ministério da Cultura, o Festival Internacional de Teatro de Brasília chega a sua 25º edição em 2024, trazendo uma ampla gama de repertório cultural que envolve desde arte, passando por literatura até o cinema. O evento é gratuito.



Durante os 13 dias de duração, os espetáculos ocorrerão em diversos lugares do DF, como o Espaço Cultural Renato Russo, Teatro dos Bancários, Centro Cultural da ADUnB, Cine Brasília, espaços urbanos e nos palcos das unidades do SESC em Taguatinga e Ceilândia.



O evento é classificado como um dos cinco maiores festivais de artes cênicas do Brasil e é dirigido pelo ator Guilherme Reis. Ao total, são 20 atrações entre shows, exibições cinematográficas, teatro de rua, oficinas e atividades formativas. A programação também conta com a participação internacional de produções da Argentina, Espanha e Canadá.

Programação Cultural

Segunda (4/11)

18h30 às 22h - Abertura com encontro festivo - Falas institucionais e homenagens - DJ Flavia Aguiar | Performance | Homenagens | DJs Criolina





Terça (5/11)

20h30 - Deserto – Teatro dos Bancários

Quarta (6/11)

15h às 18h - Encontros do Cena - Sala Marco Antonio Guimarães do Espaço Cultural Renato Russo 19h - no hay banda – Sala Multiuso do Espaço Cultural Renato Russo 20h30 - Deserto – Teatro dos Bancários 20h30 - Memória Matriz – Teatro Galpão Hugo Rodas do Espaço Cultural Renato Russo (com coleta de resíduo eletrônico)





Quinta (7/11)

10h às 13h - O corpo do ator - Oficina com Martín Flores Cárdenas - Sala Multiuso do Espaço Cultural Renato Russo 19h - no hay banda – Sala Multiuso do Espaço Cultural Renato Russo 20h30 - Memória Matriz – Teatro Galpão Hugo Rodas do Espaço Cultural Renato Russo (com coleta de resíduo eletrônico)





Sexta (8/11)

10h às 13h - O corpo do ator - Oficina com Martín Flores Cárdenas - Sala Multiuso do Espaço Cultural Renato Russo 19h - no hay banda – Sala Multiuso do Espaço Cultural Renato Russo 20h30 - A Escultura - Teatro dos Bancários - sessão com audiodescrição e tradução em Libras





Sábado (9/11)

19h - Umbigo do Infinito – Praça Central do Varjão 20h - Manifesto do eu só - Teatro Sesc Paulo Autran de Taguatinga 20h30 - A Escultura - Teatro dos Bancários 20h30 - Danubio – Teatro Galpão Hugo Rodas do Espaço Cultural Renato Russo





Domingo (10/11)

18h - ¡Alguém vai morrer! - Teatro Sesc Paulo Autran de Taguatinga 19h - Nzinga – Sala Multiuso do Espaço Cultural Renato Russo 20h30 - A Escultura - Teatro dos Bancários 20h30 - Danubio – Teatro Galpão Hugo Rodas do Espaço Cultural Renato Russo





Segunda (11/11)

20h - Nzinga – Sala Multiuso do Espaço Cultural Renato Russo 20h30 - Show Paulo Miklos ao Vivo – Cine Brasília





Terça (12/11)

17h30 - Leitura dramática e lançamento do livro “Canal à esquerda” – Sala Marco Antonio Guimarães do Espaço Cultural Renato Russo 18h - Filme ‘O Diabo na Rua, No Meio do Redemunho’ – Cine Brasília 20h - Filme ‘Reas’ – Cine Brasília 20h30 - Não me entrego, não! – Centro Cultural da ADUnB 20h30 - Sebastião – Teatro dos Bancários 20h30 - Azira’i - Teatro Galpão Hugo Rodas do Espaço Cultural Renato Russo





Quarta (13/11)

10h às 13h - Oficina Tempo Rei com Aury Porto (SP) - Teatro Sesc Newton Rossi de Ceilândia 15h às 18h - Encontros do Cena - Sala Marco Antonio Guimarães do Espaço Cultural Renato Russo 19h - Between me and you - Sala Multiuso do Espaço Cultural Renato Russo 20h30 - Não me entrego, não! – Centro Cultural da ADUnB 20h30 - Sebastião – Teatro dos Bancários 20h30 - Azira’i - Teatro Galpão Hugo Rodas do Espaço Cultural Renato Russo





Quinta (14/11)

19h - Between me and you - Sala Multiuso do Espaço Cultural Renato Russo





Sexta (15/11)

10h às 13h - Oficina com Heidi Strauss - Canadá 16h (sessão com acessibilidade) e 19h - Me escuta - Teatro Sesc 504 Sul 20h - Meu nome: Mamãe – Teatro Sesc Newton Rossi de Ceilândia 20h - Júpiter e a Gaivota – É impossível viver sem o teatro – Teatro dos Bancários 20h30 - Future Lovers - Teatro Galpão Hugo Rodas do Espaço Cultural Renato Russo





Sábado (16/11)

16h (sessão com acessibilidade) e 19h - Me escuta - Teatro Sesc 504 Sul 19h - Meu nome: Mamãe – Sala Multiuso do Espaço Cultural Renato Russo 20h - Júpiter e a Gaivota – É impossível viver sem o teatro – Teatro dos Bancários 20h - Sebastião – Teatro Sesc Newton Rossi de Ceilândia 20h30 - Future Lovers - Teatro Galpão Hugo Rodas do Espaço Cultural Renato Russo





Domingo (17/11)

19h - Me escuta - Teatro Sesc 504 Sul 19h - Meu nome: Mamãe – Sala Multiuso do Espaço Cultural Renato Russo 20h - Júpiter e a Gaivota – É impossível viver sem o teatro – Teatro dos Bancários 20h - 0 Danúbio - Teatro Sesc Newton Rossi de Ceilândia 20h30 - Future Lovers - Teatro Galpão Hugo Rodas do Espaço Cultural Renato Russo