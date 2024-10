Gama comemora 64 anos e Dia das Crianças com feira cultural

CB Correio Braziliense

4ª Feira Cultural do Gama - (crédito: Lucas Rezende / Arquivo pessoal)

*Fábio Nakashima

A Cia. Voar celebra o aniversário do Gama e o Dia das Crianças neste sábado (12/10), com a abertura da 4ª Feira Cultural do Gama. O evento começa às 17h no Espaço Voar (SMA Conjunto K, loja 5, Pró-DF), com a contação de histórias Som e Palavra, de William Reis.

Com uma programação diversificada e acessível, além de uma feira com produtos locais e opções gastronômicas, o evento vai contar com apresentações de teatro, música e outras atividades culturais gratuitas para toda a família entre os dias 12 e 27 de outubro.

Às 18h do sábado, o Grupo Taleta de Bambu apresenta o musical poético APipa, e às 19h, a Banda Som de Classe finaliza o primeiro dia de programação. No domingo (13), às 17h, o Mamulengo Tradição e Criatividade em Movimento abre a programação do dia, seguido do espetáculo Adivinha, Adivinhão da Voar Teatro de Bonecos, às 18h; e para finalizar, Jenis Bragança apresenta Os Cantos do Som, às 19h.

Confira a programação completa e outras informações pelo Instagram @voarteatrodeboneco e Facebook @voarteatrodebonecos1. Essa iniciativa integra o projeto Gama Cultural, realizado pela Cia. Voar, por meio do Termo de Fomento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do GDF, e conta também com o apoio da Administração Regional do Gama.

O produtor executivo da feira, Marco Augusto de Rezende, afirma que o Gama vem se consolidando como palco para iniciativas culturais importantes e a 4ª edição da Feira Cultural do Gama é um exemplo disso. "Por isso, teremos exposições, artesanato, artes visuais e economia criativa, atividades formativas e apresentações artísticas escolhidas por meio de um chamamento que contou com expressiva participação", revela Marco, que também é diretor teatral, ator e bonequeiro.

Segundo o poeta e compositor Paulim Diolinda, um dos idealizadores do projeto, iniciar a feira no dia 12 de outubro é mais que emblemático. "Em eventos em que a cultura popular dá o tom, as crianças de todas as idades se revelam com toda sorte de emoções. Na poesia dos movimentos, a feira vem se consolidando como um dos grandes eventos de nossa cidade que atrai gente de todo o DF, em especial, de nossas cercanias", afirma o artista pernambucano radicado no Gama.

A programação ocorre no Parque Vivencial do Gama Setor Norte e vai até o fim de outubro, quando está previsto o encerramento do evento no domingo (27/10).

*Estagiário sob supervisão de Marina Rodrigues