Evento leva cultura e lazer ao Zoológico de Brasília

CB Correio Braziliense

Entre os dias 10 e 13 de outubro, Zoológico de Brasília recebe moradores da região e turistas com uma programação especial do Dia das Crianças - (crédito: Zoológico de Brasília )

*Fábio Nakashima

O projeto Um Zoo de Diversão promete um final de semana repleto de atrações artísticas e culturais, além de atividades ao ar livre para toda a família. O objetivo é promover o Jardim Zoológico de Brasília como um dos destinos turísticos da capital e aproximar brasilienses e turistas de todas as idades das atividades do ponto.

As atividades acontecerão na área do Teatro de Arena, das 8h30 às 17h, para facilitar o acesso da comunidade local, com ênfase nas pessoas com deficiência, atendidas pela Associação Brasileira das Pessoas com Deficiência (Abrapp), que realiza a iniciativa. A programação inclui: Espaço Artesão, com expositores de produtos do artesanato de Brasília; Espaço Arena, com apresentações artísticas de grupos circenses e de cultura popular; Espaço Kids, com brinquedos infláveis; e Espaço Piquenique, com área para piquenique ao ar livre.

Celso Carlos de Carvalho Júnior, presidente da Abrapp, reiterou a importância do projeto. “É sempre muito especial proporcionar oportunidades de inclusão social às pessoas com deficiência, seus familiares e à comunidade em geral. Um Zoo de Diversão é um projeto pensado para todos, e não temos dúvidas de que será um evento marcante no Zoológico de Brasília, tornando-se uma referência”, afirmou.

Programação cultural

Sexta (11/10)

15h — Palhaço Psiu

Sábado (12/10)

9h30 — Cia. de Bonecos Ricardo Moreira

10h30 — Capoeira Sol Nascente

13h — Circo Artetude

15h — Cia. de Bonecos Ricardo Moreira

Domingo (13/10)

9h30 — Cia. de Bonecos Ricardo Moreira

10h30 — Capoeira Sol Nascente

15h — Circo Artetude

Serviço

Projeto Um Zoo de Diversão

Data: 10 a 13 de outubro

Local: Zoologico de Brasília

Horário: 8h30 às 17h

Classificação: livre

Mais informações pelo número (61) 97401-1800 e pelas redes @abrapp_df e @umzoodediversao no Instagram.

*Estagiário sob supervisão de Marina Rodrigues