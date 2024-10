Iniciativa promove inclusão e leva arte para as comunidades rurais do DF

CB Correio Braziliense

Fabio Nakashima*

Em outubro, o projeto Bonecos em Cena levará arte, cultura e educação às comunidades rurais do Distrito Federal. A iniciativa tem como objetivo promover o teatro de animação, com uma série de apresentações e atividades educativas que beneficiarão escolas e entidades sociais da região. As apresentações serão feitas no Espaço Cultural Cia. Cidade dos Bonecos, localizado na Ponte Alta do Gama, além de circular com o espetáculo A Flor do Sertão por escolas e entidades sociais.

Na primeira fase do projeto, as apresentações ocorrem nas seguintes escolas rurais do DF: Cose S. Oeste, E.C 21, E.C 28, C.E Especial e E.C 29, nos dias 8, 10, 22, 29 e 31 de outubro, respectivamente. A segunda fase está em planejamento, com previsão de apresentações no espaço cultural da Cia. Cidade dos Bonecos, no Gama, onde grupos teatrais convidados realizarão quatro sessões. A terceira e última fase se estenderá para o primeiro trimestre de 2025, encerrando as atividades do projeto.

O projeto inclui, ainda, uma oficina de teatro de animação para educadores, com a distribuição dos kits pedagógicos da “Mala Cultural”. Outra ação de destaque é a vivência artística, um curso de quatro semanas com bolsa-auxílio, que oferecerá 10 vagas para estudantes interessados em aprender técnicas de construção e manipulação de bonecos.

O protagonismo feminino no teatro de formas animadas será o tema central da roda de conversa Um Novo Olhar, que reunirá mulheres artistas e arte-educadoras em quatro encontros. O objetivo é discutir a importância e os desafios das mulheres na área, promovendo reflexões sobre suas trajetórias e conquistas no teatro. A produção audiovisual Máquina Cênica apresentará a história de grupos de teatro do Gama em uma série de cinco episódios, que serão disponibilizados no YouTube com recursos de acessibilidade, garantindo inclusão para pessoas com deficiência (PcD).

Com o apoio de instituições, como UnB, ACTB, ABTB e Unima, o projeto Bonecos em Cena busca descentralizar o acesso à cultura, levando arte às periferias e comunidades rurais do Distrito Federal. A iniciativa visa democratizar a participação cultural, oferecendo uma programação que estimula a inclusão social e educacional por meio do teatro de animação.

