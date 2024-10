Universidade Católica de Brasília promove Feira de Profissões

CB Correio Braziliense

Por Fábio Makashima

A Universidade Católica de Brasília (UCB) está com as inscrições abertas para a Feira de Profissões Universo Católica, evento gratuito e aberto ao público. A feira oferece excelente oportunidade para que os estudantes do ensino médio, em especial da 3ª série, conheçam as estruturas da UCB e experimentem atividades dos cursos de graduação. Em Taguatinga, a feira ocorre em 22 de outubro, das 9h às 18h. Já no câmpus Ceilândia, o evento será em 26 de outubro, das 9h às 12h. Os interessados podem se inscrever no site da UCB.

A programação do evento inclui visitas guiadas pelos espaços práticos da universidade, testes de carreira, vestibular digital e diversas oficinas interativas. Os participantes poderão aprender sobre o cultivo de plantas em água no estande de agronomia, assistir a demonstrações de impressões 3D na maquetaria de arquitetura e urbanismo, além de conhecer a criação de interfaces para web com os cursos de engenharia de software e ciências da computação.

Também haverá um bate-papo sobre nanotecnologias e a chance de conhecer a famosa serpente gigante do DF, no estande de ciências biológicas. Outras atividades incluem uma introdução ao mercado financeiro com os cursos de ciências contábeis e ciências econômicas, um game show dos cursos de design visual e cinema e mídias, escape room com administração, prática de procedimentos de enfermagem, além de oficinas de recreação, esportes de quadra e rede, jump, step e avaliações física promovidas pelo curso de educação física.

Fique ligado:

Feira de Profissões Universo Católica da UCB

Câmpus Taguatinga

Quando: 22 de outubro de 2024 (terça-feira)

Horário: 9h às 18h

Endereço: QS 07 – Lote 01 – EPCT – Taguatinga, Brasília/DF.

Campus Ceilândia

Quando: 26 de outubro de 2024 (sábado)

Horário: 9h às 12h

Endereço: St. N QNN 31, Sala 6 - Ceilândia Norte.





Inscrições: https://conteudo.ucb.br/2025-1-inscricao-universo-catolica-storica