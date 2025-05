CB Correio Braziliense

40 projetos educacionais recebem até R$ 500 mil para atividades esportivas e culturais - (crédito: Rafael Arbex)

Projetos educacionais de 40 municípios receberam até R$ 500 mil para promoverem atividades esportivas e culturais com crianças e adolescentes. As iniciativas foram selecionadas pelo edital Fundos da Infância e da Adolescência (FIA), do Itaú Social, e devem criar condições para promover o direito de crianças e adolescentes à educação. Confira a lista das propostas pelo site.

Ao todo, foram destinados R$18,8 milhões para apoiar o desenvolvimento das iniciativas nos territórios. O recurso repassado tem origem no 1% do Imposto de Renda das empresas do Conglomerado Itaú Unibanco Holding S.A. Os projetos estão previstos para iniciarem no primeiro semestre de 2025.

As iniciativas selecionadas pelo edital FIA serão indicadas pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) dos territórios e realizadas por meio das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e outras instituições do poder público. As ações preveem a proteção de crianças e adolescentes, a garantia do acesso à educação, a integração da tecnologia com a educação, entre outros temas.

Uma possibilidade que alguns dos projetos asseguram é a promoção da educação integral, considerada essencial para o desenvolvimento integral dos estudantes, contemplando múltiplas dimensões, como o estímulo às habilidades sociais, a expressão de emoções e a motivação para o futuro.