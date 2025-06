CNU 2: edital será publicado nesta semana; veja o que sabe

RP Raphaela Peixoto

Uma das principais novidades da segunda edição do CPNU é a aplicação de provas (objetiva e discursiva) em dois dias - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) prevê a publicação do edital da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), o “Enem dos Concursos”, ainda nesta semana. O certame ofertará 3.652 vagas para 36 órgãos federais.

As oportunidades são para cargos de nível superior e médio que serão agrupados em nove blocos temáticos. Segundo o MGI, diferentemente da edição anterior em que foi publicado um edital para cada bloco, neste ano será divulgado edital único. A instituição escolhida para ser a banca organizadora do concurso neste ano foi a Fundação Getulio Vargas.

A previsão é que o período de inscrição seja aberto ainda este mês. Segundo a pasta, será mantida a mesma sistemática de inscrição, no qual o candidato poderá optar por diferentes cargos dentro do mesmo bloco: com definição de lista de preferência.

Uma das principais novidades da segunda edição do CNU é a aplicação de provas (objetiva e discursiva) em dois dias e o fim das “bolinhas” no cartão de respostas, que será trocado por código de barras que identificará automaticamente o candidato. As provas do CNU serão aplicadas em 228 cidades, em todo o Brasil.

O primeiro dia, previsto para 5 de outubro, será aplicadas as provas objetivas, para todos os candidatos e candidatas inscritos. Já no segundo, previsto para 7 de dezembro, serão realizadas as provas discursivas. Nessa etapa, realizarão as provas: apenas os candidatos habilitados na primeira fase e convocados para a segunda fase do concurso.

O MGI definiu, por meio de um sorteio público realizado na quarta-feira (26/6) , os cargos com aplicação das cotas destinadas a candidatos(as) pretos(as), pardos(as), indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência nesta edição. O resultado já foi disponibilizado na página do certame e foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (30/6). Do total de vagas prevista para a edição, 169 cargos foram sorteados.

Nesta segunda-feira (30/6), a ministra da Gestão, Esther Dweck, em coletiva de imprensa, detalhará informações que constarão do edital. Além da Esther, participam da entrevista as ministras da Igualdade Racial, Anielle Franco, dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, das Mulheres, Márcia Lopes, a presidenta da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), Betânia Lemos, e a secretária Executiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine dos Santos.