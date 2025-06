UFPA se torna a primeira universidade amazônica com status de observadora na COP30

AS Amanda S. Feitoza

A Universidade Federal do Pará (UFPA) é a mais nova entidade observadora na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP30, que acontece de 10 a 21 de novembro, em Belém. A UFPA é a pioneira entre as universidades amazônicas com esse status. Anteriormente, no Brasil, apenas a Universidade Federal do Rio de Janeiro detinha esse título.

A decisão foi comunicada nesta semana pelo secretariado da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

Mais do que um reconhecimento institucional, o status de observadora assegura à UFPA participação ativa e permanente nas COPs, incluindo esta e as futuras edições. A medida também fortalece o compromisso da universidade com a transparência nas negociações climáticas.

A instituição passa a integrar o grupo seleto de universidades que têm acesso direto a Zona Azul (área restrita onde ocorrem as negociações oficiais entre países), onde poderão acompanhar e participar de reuniões e dialogar com líderes mundiais sobre o rumo da política climática global.