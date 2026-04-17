Senado tem programação especial no Mês dos Povos Indígenas

Victor Rogério*

Atividades serão realizadas também na Universidade de Brasília (UnB) e no Memorial dos Povos Indígenas - (crédito: Guilherme Felix CB/DA Press )

A fachada do Congresso Nacional receberá projeção mapeada em 19 de abril, entre 19h e 23h. A iniciativa integra ações comemorativas do mês dos Povos Indígenas no Senado Federal. Serão projetadas imagens e frases que levam à reflexão sobre os povos indígenas, sua relação com a Terra e os ensinamentos que Trazem para a proteção do meio ambiente e a garantia da sustentabilidade para o futuro do país.

As atividades serão realizadas também na Universidade de Brasília (UnB) e no Memorial dos Povos Indígenas, com a exibição do filme em realidade virtual Encontro com Darcy, que volta a integrar o programa Visite o Congresso.

Na Galeria Senado, a mostra fotográfica Jogos Indígenas do Xingu — rituais pela vida ancestral, está aberta para visitação.

Darcy Ribeiro e os povos indígenas

Entre 18 e 21 de abril, a visita guiada no Palácio do Congresso Nacional incluirá a exibição do filme Encontro com Darcy, o segundo realizado pelo projeto Visita 360. A obra resgata o legado do ex-senador Darcy Ribeiro em uma de suas causas mais urgentes: a questão indígena.

Na experiência em realidade virtual, o visitante encontra Darcy (interpretado por Zé Carlos Machado) em diálogo com Yandara (vivida por Dandara Queiroz), jovem indígena contemporânea. A narrativa aborda identidade, pertencimento, resistência e engajamento político.

O filme poderá ser assistido nas visitas guiadas das 9h30, 10h, 10h30 e 11h.

Memorial e Universidade

Encontro com Darcy será exibido, ainda, no Memorial dos Povos Indígenas, no Eixo Monumental, no próximo domingo (19/4) e terça-feira (21/4), com sessões abertas ao público, das 10h às 12h e 15h às 17h.

Em 28 de abril, às 14h, no Memorial Darcy Ribeiro, no câmpus da UnB na Asa Norte, será realizada cerimônia de abertura das atividades, seguida de exibições do filme, das 14h30 às 16h30. Participam representantes da Fundação Darcy Ribeiro (Fundar), a reitora da UnB, Rozana Reigota Naves e convidados. Também haverá exibições, em 29 de abril, das 11h às 15h (público geral, docentes e discentes) e em 30 de abril, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

Documentários, apresentações culturais e acesso à exposição permanente sobre Darcy Ribeiro estão entre as atividades paralelas.

Jogos do Xingu

A mostra fotográfica Jogos Indígenas do Xingu - rituais pela vida ancestral apresenta obras sobre o Iº Festival de Cultura e Jogos Indígenas do Xingu, realizado em Altamira, no Pará. Ficará aberta para visitação de 14 a 24 de abril, na Senado Galeria, no corredor de acesso ao Anexo 1 da Câmara das Deputados e do Senado Federal.

O novo trabalho itinerante do fotógrafo, cineasta e documentarista paraense Alexandre Baena retrata o universo ancestral dos povos do Xingu por meio de práticas esportivas, manifestações culturais e rituais de uma linhagem milenar.

Realizados durante festivais e celebrações tradicionais, os Jogos Indígenas do Xingu promovem a integração social, a cooperação e a competitividade saudável entre as comunidades.

A iniciativa busca reforçar a identidade dos povos participantes, preservar tradições, divulgar o evento esportivo e valorizar o potencial turístico da região.



Estagiário sob a supervisão de Ana Sá*