Rio de Janeiro ganha escultura de areia para show gratuito de Shakira

O Todo Mundo no Rio está chegando e a Cidade Maravilhosa se prepara para abraçar os fãs da Shakira. Pensando em todos os detalhes, a Mango, agência criativa — responsável por estratégias de marketing, comunicação visual e campanhas publicitárias da Bonus Track, idealizadora do projeto — começa a instalar mídias urbanas pela cidade. Agora, Gávea e Copacabana ganham dois OOH especiais de uma escultura imitando areia bem tradicional da praia carioca, com assinatura da Mango.

A ideia é construir uma escultura em escala urbana, transformando o ponto de OOH em um marco físico e compartilhável em meio do nosso cenário real e vivo.

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“Esse é o nosso terceiro ano assinando o branding e experiências da Bonus Track no Todo Mundo no Rio, e também das marcas que fazem parte de todo o evento. Nossa ideia é transformar grandes ideias em experiências memoráveis. Colaboraremos nas ativações das áreas das marcas Deezer, Dove e Ingresse também”, afirma Rodrigo Tavares, sócio da Mango.

A ativação foi instalada nesta sexta-feira (17/4), no calçadão da Praia Copacabana, na altura da Santa Clara, e na Gávea, na Av. Padre Leonel França com a Av. Visconde de Albuquerque.



