CCBB celebra Dia Mundial do Brincar com tarde de brincadeiras de rua

IV Ian Vieira*

O evento atende todos os públicos e tem entrada gratuita - (crédito: Reproduçaõ/CCBB)

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) organiza, no próximo domingo (24/5), o Dia de Rolê: Brincadeiras de Rua. Evento ocorrerá das 14h às 18h, nos jardins próximos ao Casulo, na área externa do CCBB. A ação celebra o Dia Mundial do Brincar, comemorado em 28 de maio e conta com uma programação repleta de brincadeiras de rua tradicionais. Entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados pelo site ou presencialmente na bilheteria do CCBB Brasília.

O evento será um circuito lúdico para todas as idades. Entre as brincadeiras que atravessam gerações, estão amarelinha, pular corda, corre-cotia, brincadeiras de roda e outras dinâmicas que fazem do corpo, do chão e do encontro as únicas ferramentas necessárias. A proposta é um convite para desligar as telas, ocupar o espaço coletivo e redescobrir o prazer das experiências simples.

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A atividade promovida pelo CCBB faz parte do Rolê Cultural, que tem como objetivo promover a cultura como espaço acessível, coletivo e afetivo. Ao reunir crianças e adultos em torno de jogos analógicos, a atividade reafirma que aprender e conviver também se faz brincando e que os jardins de um centro cultural podem ser, por uma tarde, a extensão natural do quintal, da rua, da praça.

A proposta do Rolê Cultural Educativo é aproximar a arte do dia a dia das pessoas e transformar a visita ao CCBB em uma experiência criativa, sensível e inspiradora. O projeto é patrocinado pelo Banco do Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá