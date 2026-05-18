Escolas públicas do Gama recebem atividades culturais até 26 de maio

Victor Rogério*

"Herdeiras do Mestre, As Donas do Circo!" segue com atividades culturais em escolas públicas do Gama até o dia 26 - (crédito: Divulgação / Circo Boneco e Riso)

As Escolas Classe 7, 15 e 29 do Gama vão receber oficinas de confecção de brinquedos populares e apresentações do espetáculo Herdeiras do Mestre, As Donas do Circo!, entre quarta-feira (20/5) a 26 de maio. A iniciativa é do grupo Circo Boneco e Riso e tem por objetivo fomentar a cultura circense, a inclusão social e a formação de público. Informações pelo Instagram @circo_boneco_e_riso

O espetáculo Herdeiras do Mestre, As Donas do Circo! apresenta ao público uma narrativa marcada pela reinvenção, pela memória e pela permanência da arte circense. A proposta inclui, ainda, a participação de artistas com deficiência, ampliando o alcance inclusivo das ações. Além da circulação artística, a iniciativa contribui para o fortalecimento da economia criativa no campo circense, gerando trabalho para profissionais da área e incentivando a continuidade de práticas culturais tradicionais. A proposta inclui ainda articulação com escolas, instituições e comunidade local, ampliando o impacto das ações.

Segundo a coordenadora-geral do projeto, as atividades já passaram pelas Escola Classe 9 e 28, e estarão presentes em cinco escolas, integrando arte, educação e comunidade, promovendo acesso à cultura para públicos com menor acesso a ações culturais.

"Com um elenco exclusivamente feminino, foco na diversidade cultural e na inclusão, o espetáculo busca estimular o interesse pelas artes circenses, fortalecer vínculos comunitários e ampliar o repertório cultural dos participantes", explica Mariana Fernandes, que também é produtora cultural.

Cronograma dos espetáculos e oficinas

Oficinas

Quarta-feira (20/5)

Escola Classe 15

8h às 10h e 16h às 18h

Escola Classe 29

10h às 12h e 13h30 às 15h30



Espetáculo

Sexta-feira (22/5)

Escola Classe 15

9h e 16h

Escola Classe 29

11h e 13h30



Oficina e espetáculo

Terça-feira (26/5)

Escola Classe 07

8h e 14h30 (oficina)

11h e 13h30 (espetáculo)

Estagiário sob a supervisão de Ana Sá*