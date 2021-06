JG Jéssica Gotlib

Ministério Público quer saber quais as datas e as medidas sanitárias adotadas pela Secretaria de Educação para a volta às aulas - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) solicitou que o governo envie um relatório detalhado sobre a retomada das atividades presenciais na rede pública de ensino. O documento, entregue à Casa Civil, deve ser respondido em até 20 dias e informar data do reinício, além de um plano de contenção e protocolos de segurança adotados para evitar surtos de covid-19 nas escolas.

A volta às aulas na rede pública do DF será feita depois da imunização dos profissionais do setor. Nas creches, a previsão é de que a reabertura seja ainda neste mês de junho, no dia 28. Segundo a Secretaria de Saúde, 14 mil profissionais que atuam em instituições públicas e privadas receberam a primeira dose das vacinas Astrazeneca, Pfizer ou Coronavac — que são utilizadas na campanha local até o momento.

Ainda assim, o calendário geral para os profissionais da educação está atrasado. A expectativa é de que os trabalhadores das demais etapas de ensino recebam o imunizante da Jansen, que será aplicado em dose única. O GDF espera receber um lote com 42 mil doses do Ministério da Saúde em breve.

Em nota, a força-tarefa do MPDFT argumenta que a urgência do retorno às aulas e a redução dos impactos da pandemia no aprendizado dos alunos justifica a priorização do grupo.