Senador bolsonarista parabeniza estudante e mãe surpreende com resposta

O senador Eduardo Girão foi surpreendido pela mãe do estudante brasileiro madalhista de ouro nas Olimpíadas Internacionais de Matemática - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Após homenagear um estudante que ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas internacionais de Matemática, o senador bolsonarista Eduardo Girão (Novo-CE) foi questionado pela mãe do jovem. Matheus Alencar de Moraes, de 16 anos, foi o vencedor do evento realizado no Japão, no último dia 13/7. O estudante recebeu os parabéns por meio do perfil oficial do parlamentar.

"Um jovem brasileiro ganhou medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática (IMO), que aconteceu no último dia 13 em Shiba, Japão. Era a primeira vez dele no torneio! Matheus Alencar de Moraes, de 16 anos, é o responsável pelo feito. Ele foi o primeiro cearense a ser contemplado com a premiação no evento, e a rotina até o prêmio envolveu longas horas de estudo e preparação. O garoto, que estuda no Colégio Farias Brito (CE), viajou acompanhado de amigos, que também participaram da competição. Além dele, mais dois alunos conquistaram medalhas. Rodrigo Salgado, ganhou medalha de prata, e Luiz Felipe Giglio, ficou com o bronze", escreveu Girão.

A postagem, porém, foi comentada por um perfil que disse que o prêmio do adolescente se deveu à suposta ideia de que ele e sua família não seriam de esquerda. "Com certeza a família dele não segue a cartilha da esquerda. Parabéns, jovem! Que muitos outros jovens sigam o seu exemplo”, disse um usuário.

A alegação foi o suficiente para que a mãe de Matheus, Marcela Alencar, comentasse o post. Ela criticou o recorte da foto e o comentário feito pelo seguidor do parlamentar. Marcela também afirmou que seu filho "jamais apoiaria um governo , teocrático e anticiência".

“A imagem mostra a camisa que ele estava usando, a qual homenageia grandes nomes da MPB. Além disso, informo a todos os seguidores do ilustre senador que esse menino prodígio foi muito bem educado social e politicamente e, portanto, jamais apoiaria um governo militarizado, teocrático e anticiência. Lamento ver uma notícia tão feliz sendo usada de forma equivocada e politizada pelos seguidores”, escreveu Marcela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eduardo Girão (@eduardogiraooficial)

Até as 14h desta segunda-feira (24/7), a publicação de Girão recebeu mais de 5 mil curtidas e o comentário da mãe do estudante foi curtido por mais de 16 mil usuários.

Olimpíada Internacional de Matemática

A Olimpíada Internacional de Matemática (IMO) é a maior e mais tradicional olimpíada da disciplina. O evento acontece desde 1959 e reúne, anualmente, representantes de mais de 100 países para resolver questões de cálculo e álgebra. Assim como nas olimpíadas esportistas, os times de cada país são desafiados com provas e os atletas mais bem colocados são coroados com medalhas de ouro, prata ou bronze.

Neste ano, o evento ocorreu na cidade de Chiba, no arquipélago japonês, entre os dias 2 e 13 de julho. Na edição, o Brasil teve um desempenho brilhante e conquistou uma medalha de ouro, duas de prata e três de bronze. Dentre as seis medalhas recebidas pela equipe brasileira, três foram conquistadas por estudantes do Colégio Farias Brito, de Fortaleza, onde Matheus estuda.

A conquista dos jovens brasileiros na competição deu ao Brasil a 16ª posição entre os 112 países representados na disputa, dando ao Brasil o melhor resultado entre países da América do Sul.