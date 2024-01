Novo Ensino Médio: Projeto pode passar por reforma em 2024

CB Correio Braziliense

Sala de aula. Novo ensino médio pode passar por reformas em 2024 - (crédito: tohamina/Freepik)

A discussão sobre o Novo Ensino Médio, implantado em 2022, continuará em discussão sobre as mudanças em 2024. O Projeto de Lei 5.230/2023, apresentado pelo Executivo, altera a Política Nacional de Ensino Médio no Brasil. O texto com as novas regras foi apresentado em 2017, durante o governo Michel Temer (MDB).



A nova proposta, que está em análise na Câmara dos Deputados, modifica alguns aspectos, como por exemplo: carga horária, disciplinas obrigatórias, formação de professores e disciplinas conhecidas como “itinerários formativos”, criado para permitir ao estudante que complete a grade curricular com assuntos do interesse do estudante.

Atualmente, as escolas devem destinar 1.800 horas anuais para disciplinas obrigatórias. E o restante da carga, de 1.200 destinados para itinerários formativos, áreas de conhecimentos ou curso técnico de preferência do aluno.



Embora o projeto de lei estabeleça que o aluno tenha 2.400 horas anuais para disciplinas obrigatórias e sem integração com curso técnico. Já nos cursos técnicos, serão 2.100 horas de disciplinas básicas e, no mínimo, 800 horas de aulas técnicas.



Nas disciplinas obrigatórias, nos três anos do ensino médio, também há mudanças, atualmente composta por: Língua portuguesa, matemática, educação física, arte, sociologia e filosofia. Já no projeto de lei, são ofertadas as seguintes matérias componentes curriculares: língua portuguesa, língua espanhola, língua inglesa, matemática, história, geografia, química, física e biologia.

*Com informações da Agência Senado