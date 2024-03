Ibaneis Rocha inaugura creche em Ceilândia e promete mais 17 para este ano

CC Camila Coimbra

Inauguração oficial do Cepi Orquídea do Cerrado, em Ceilândia - (crédito: Camila Coimbra)

O governador Ibaneis Rocha inaugurou oficialmente nesta sexta-feira (22/3) uma nova creche em Ceilândia. Já em funcionamento, o Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) Orquídea do Cerrado fica na EQNP 08/12, Área Especial, e tem capacidade para atender 188 crianças de 4 meses a 3 anos de idade, em período integral.

A obra começou em dezembro de 2021 e foi concluída em fevereiro de 2023. O investimento foi de R$ 4,9 milhões, com recursos do Governo do Distrito Federal (GDF) e do governo federal, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A expectativa do Buriti é entregar 17 novos Cepis até o fim deste ano e alcançar a marca de 80 unidades para atendimento em creche entregues desde 2019.

Veja quais são as unidades previstas para conclusão em 2024:

– Samambaia (Quadra 217);

– Riacho Fundo 2 (QN 9);

– Riacho Fundo 2 (QN 7);

– Recanto das Emas (Q 510);

– Recanto das Emas (Q 109);

– Taguatinga (Setor J);

– Taguatinga (Setor L);

– Ceilândia (QNP 11);

– Ceilândia (QNO 18);

– Taquari;

– Jardins Mangueiral;

– Riacho Fundo (QN 14);

– Guará (EQ 17/19);

– Santa Maria (215/315);

– Estrutural;

– Gama (EQ 01/02);

– Vila Telebrasília.

O investimento total na construção de creches, desde 2019, incluindo a previsão para este ano, é de R$ 92 milhões.

*Informações Agência Brasília