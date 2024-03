FNDE convoca candidatos para a etapa do curso de formação

YR Yasmin Rajab

O curso de formação ocorrerá em Brasília, entre 8 a 26 de abril - (crédito: FNDE/Divulgação)

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) convoca os candidatos do concurso público para especialista em financiamento e execução de programas e projetos educacionais para participarem da etapa do curso de formação.

Os candidatos já podem realizar a matrícula, no site do Cebraspe, banca organizadora. O prazo termina às 16h de amanhã (12/3).

O curso de formação ocorrerá em Brasília, entre 8 a 26 de abril. A prova objetiva será aplicada na data provável de 28 do mesmo mês.



O concorrente que não formalizar o pedido de efetivação de matrícula até o fim do prazo será eliminado do certame.

No site do Cebraspe, também está disponível o resultado final da prova objetiva do concurso do FNDE.

O FNDE ofertou 100 oportunidades para o cargo de especialista em financiamento. A carreira exige diploma de ensino superior ou habilitação legal equivalente em qualquer área de formação. O salário inicial é de R$ 7,9 mil, além de benefícios.