Ibaneis Rocha promete que terá menos espera por vagas em creches públicas

Ao inaugurar o Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) Rosa do Campo, em Santa Maria, nesta quarta-feira (3/4), o governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou que pretende zerar a fila de espera por vagas em creches públicas do Distrito Federal até o fim de seu mandato, em 2026.

"Saímos de uma fila de quase 24 mil crianças, e, hoje, chegamos a menos de 6 mil crianças, e temos o compromisso de trabalhar para zerar essa fila até o fim do governo Ibaneis-Celina, de modo que possamos ter todas as nossas crianças na creche", ressaltou.

A nova unidade de ensino, aberta na Quadra 201, atenderá, em tempo integral, 200 crianças de até 6 anos na educação infantil, do berçário à pré-escola. O projeto custou mais de R$ 4,2 milhões ao Governo do Distrito Federal (GDF). Também em Santa Maria, está em construção outro Cepi, na altura das quadras 215/315, além de mais 16 que estão em execução em outras localidades, com investimento total de quase R$ 92 milhões. O Cepi Sarah Kubitschek, no Sol Nascente, e o Cepi Orquídea do Cerrado, em Ceilândia, foram inaugurados este ano. Juntos, eles atendem 376 alunos da educação infantil.

Em uma estrutura de 1.311,97 m², o projeto segue os parâmetros do programa Pró-infância, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com 10 salas de aula, refeitório, pátio coberto e descoberto, banheiros, salas administrativas e multiúso, acessibilidade, estacionamento e guarita. "É dignidade às mulheres que têm um local para colocar as crianças e podem ir trabalhar para ajudar na renda familiar", ponderou o chefe do executivo. Isso é respeito à família, às mães, e à população mais humilde que precisa dessa creche. "Tenho cobrado muito da Hélvia Paranaguá (secretária de Educação) e da equipe dela: precisamos avançar", afirmou.

Mães trabalhadoras

O Cepi Rosa do Campo é administrado pela Associação Social Renascer, responsável por cuidar de outras creches públicas em Santa Maria, e foi erguido em um espaço ocioso aos fundos do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 201 da região administrativa.

Bella Nascimento Dias, de 1 ano e 11 meses, vai começar a frequentar o Cepi, na próxima segunda-feira. Para a mãe, Stefanie Dias de Souza, 28, conseguir uma vaga em período integral para a pequena ajuda a sonhar com uma oportunidade de emprego. "Quando apareceu a vaga aqui, achei muito melhor, porque é bem mais perto de casa, e também é uma creche muito bonita, vai ser bom para ela. Eu ainda não estou trabalhando porque não tinha como deixá-la, não tinha arranjado transporte, mas, agora que ela estará aqui, eu posso começar", comemorou.

Ibaneis anunciou uma proposta da Secretaria de Educação (SEE-DF) para combater o deficit de vagas de ensino: os módulos escolares. O projeto consiste na ampliação dos espaços de salas de aula em terrenos de escolas existentes. "Fiquei muito feliz que, este ano, teremos mais de 30 mil vagas nas escolas por conta do projeto dos módulos escolares, e isso garante que vamos ter escolas para os nossos alunos para os próximos cinco anos, pelo menos", prometeu.

Obras

Cumprindo a agenda, o governador Ibaneis Rocha também assinou três ordens de serviço que beneficiam moradores de Santa Maria, autorizando: a construção da UBS na Quadra 109, a reforma do campo de grama sintética do residencial Santos Dumont e a construção do estacionamento e calçadas do comércio local da Quadra 415.

Além disso, foi assinada a ordem de serviço para a ampliação da rodovia BR-040, durante evento no Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Uma nova pista marginal será implantada em trecho de 5,6 km de extensão na intersecção da DF-495 com a BR-251 e beneficiará cerca de 100 mil motoristas que transitam diariamente no circuito entre Gama, Santa Maria e também por cidades do Entorno, como Valparaíso, Céu Azul e Cidade Ocidental. A BR-040 também é considerada uma das mais importantes por dar acesso ao Rio de Janeiro.

A obra começa no Monumento Solarius, conhecido como Chifrudo, e termina na área da Marinha, na BR-251. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) está a cargo do serviço, que prevê um investimento de R$ 13,1 milhões.

"Talvez esse seja um dos trechos mais engarrafados de toda a região do DF, exatamente pelo boom de moradias que nós temos em toda essa região aqui da Saída Sul. Nós conseguimos, graças à capacidade de pagamento do DF, recursos para poder investir em obras prioritárias, como é essa daqui", afirmou Ibaneis Rocha.

A construção da marginal na BR-040 inclui serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização horizontal e vertical, além da instalação de canteiro de obras. Com esse trabalho, devem ser gerados 100 empregos.