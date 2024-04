Ação comunitária promove manhã interativa para pets no Sudoeste

A Secretaria de Atendimento à Comunidade (SEAC) desenvolveu a ação comunitária: Pet Day, pensando no bem-estar e diversão dos animais de estimação. O evento ocorrerá neste sábado (6/4), no Parque Bosque do Sudoeste, das 10h às 13h, com entrada franca.



As atividades do dia foram programadas para que os animais e os tutores possam desfrutar de uma experiência memorável. Haverá profissionais para instruir o público com dicas de adestramento, apresentações lúdicas e criativas, com cães treinados, além de orientações sobre saúde, bem-estar e curiosidades sobre os bichos de estimação.

A ação é uma colaboração entre a Seac, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Caesb e a Administração Regional do Sudoeste.



*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer