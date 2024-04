Colégio Marista realiza Feira de Profissões na próxima semana

MF Mila Ferreira

Colégio Marista realiza Feira de Profissões no próximo dia 27/4 - (crédito: Minervino Júnior)

“A escola está planejando um mega evento”, anuncia o professor Joaquim Neto ao falar sobre a Feira de Profissões, que será realizada no próximo dia 27 de abril no Colégio Marista Asa Sul (Maristão). O propósito do evento foi debatido no webinar “Futuro em foco: explorando carreiras”, que ocorre na tarde desta sexta-feira (5/4) no auditório do Correio Braziliense.

A feira contará com estandes de várias instituições de ensino superior, além de palestras, bate-papos e oficinas. A Fundação Getúlio Vargas será uma das instituições representadas. “Vamos trazer salas com vários elementos de cursos, além de empresas júniors”, explicou Ana Clarissa Masuko, professora da Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

“Teremos também sete empresas júniors da Universidade de Brasília (UnB). Vamos discutir várias profissões, inclusive com a presença de profissionais como peritos criminais, jornalistas e funcionários públicos”, detalhou Joaquim Neto, professor de Química e um dos responsáveis pelo projeto Conexão Universidade do colégio Marista Asa Sul.

As inscrições para a feira podem ser feitas aqui.

CB Webinar

O webinar, apresentado pela jornalista Sibele Negromonte, está disponível ao vivo no canal do Correio Braziliense no YouTube e conta com a presença de Joaquim Neto, professor de Química e um dos responsáveis pelo projeto Conexão Universidade do colégio Marista Asa Sul; de

Ana Clarissa Masuko, professora da Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e do psicólogo Matheus Kaiser.