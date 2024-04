Correio discute oportunidades e desafios dos profissionais do futuro

IS Isabela Stanga

Escolher uma carreira não é tarefa fácil - (crédito: Cadu Ibarra/CB/D.A Press)

Escolher uma carreira desperta empolgação, mas também representa um desafio. Neste contexto, o Correio Braziliense e o Marista Asa Sul promovem, na tarde desta sexta-feira (5/4), o webinar Futuro em Foco: explorando Carreiras, com o objetivo de discutir oportunidades do cenário profissional atual.

Serão respondidas questões de profundo interesse para os futuros profissionais, como habilidades para se destacar no mercado de trabalho e como traçar objetivos para a vida profissional.

O webinar conta com a presença de Joaquim Neto, professor de química e um dos responsáveis pelo projeto Conexão Universidade do Marista Asa Sul; Ana Clarissa Masuko, coordenafora do curso de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas (FGV); e Matheus Kaiser, psicólogo especialista em piscopedagogia, coordenação e orientação escolar.

