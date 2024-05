Escola Classe do Sol Nascente receberá livros doados pelo Instituto Natura

NL Nathallie Lopes

O Instituto Natural (iN), em parceria com as gerências de vendas das consultoras de beleza Natura e Avon, vão distribuir mil livros para cinco escolas municipais e estaduais. A Escola Classe Juscelino Kubitschek, localizada no Sol Nascente (DF), foi uma das contempladas e receberá 200 dos livros que serão distribuídos em 17 de maio.

A entrega dos acervos foi viabilizada pelo empenho das gerências regionais e consultoras de beleza que se destacaram na venda dos produtos da linha Natura Crer Pra Ver no segundo semestre de 2023. A partir desse engajamento, cinco cidades foram selecionadas para o recebimento da biblioteca, ficando à critério de cada gerência regional contemplada, a escolha de uma instituição de ensino da rede pública para a doação.



"Cada livro que distribuímos é uma oportunidade de transformação, uma porta aberta para o conhecimento e a imaginação", destaca Letícia Passini, gerente de mobilização e educação das consultoras de beleza do iN. "Estamos comprometidos em contribuir para um futuro melhor, onde a educação e a leitura sejam acessíveis a todos, independentemente de sua origem ou condição socioeconômica", complementa.

As instituições educacionais que foram selecionadas para receberem as bibliotecas são: Escola Municipal de Ensino Básico Professora Dalila Galli, em São Carlos (SP); Escola Municipal Luiz Lua Gonzaga, em Jaboatão (PE); Escola Estadual Santa Maria, em Macapá (AP); Escola Classe Juscelino Kubitschek, em Brasília; e Escola Estadual Edson Luiz Ribeiro Luzia, na capital paulista.

Calendário de entregas:

6 de maio (segunda) - São Carlos/SP

8 de maio (quarta) - São Paulo

10 de maio (sexta) - Jaboatão/PE

14 de maio (terça) - Macapá/AP

17 de maio (sexta) - Brasília



Para a seleção das obras, foram consideradas a relevância literária, autores e personagens de diferentes origens étnicas, culturais e sociais; a literatura antirracista; a diversidade; e as que pautam o meio ambiente. A acessibilidade de formatos também foi um critério na seleção, assim como a priorização de autores brasileiros. Além dos livros, as escolas receberão também a estrutura para um espaço de leitura e um manual educativo com conteúdo formativo e guia de atividades educacionais em versão digital.

