Enem: Instituto Educafro disponibiliza cursinho para estudantes de baixa renda

ME Maria Eduarda Lavocat*

Biblioteca Salomão Malina - (crédito: Divulgação)

O Instituto Educafro, em parceria com a Fundação Astrojildo Pereira, vai oferecer um cursinho pré-Enem para estudantes de baixa renda do Distrito Federal. A mensalidade cobrada terá um custo de R$ 20, e o curso ocorrerá no Espaço Arildo Dória, na parte superior da Biblioteca Salomão Malina, no Conic.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas gratuitamente na biblioteca ou no site. O curso oferece material escolar, inclusive uma apostila customizada, resultado de ampla pesquisa pedagógica das provas do Enem, produzida pelos professores do Colégio Nacional (Uberlândia-MG), um dos melhores do Brasil. O objetivo é possibilitar o melhor aproveitamento das aulas, de acordo com a programação do curso.

As aulas começam em 1º de agosto, de segunda-feira a sexta-feira, das 18h30 às 21h10 e vão até 31 de outubro. Serão oferecidas aulas de redação, língua portuguesa, literatura, matemática, biologia, física, química, matemática, história, geografia, língua estrangeira, sociologia, filosofia. Por dia, serão três aulas de 45 minutos cada uma e um intervalo de 25 minutos.

O fundador do Instituto Educafro, Frei David destacou a importância da parceria com a Fundação Astrojildo Pereira pela iniciativa, que contará com aulas de professores voluntários selecionados por capacidade técnica. “Tenho uma mensagem forte para a juventude pobre, especialmente para aqueles jovens que trabalham como aprendizes na Esplanada dos Ministérios. Nossa meta é que o máximo de jovens saia dos ministérios e possam ir até o Conic para fazer o curso. Com isso, terá gasto zero de passagem”, afirmou.