Instituto Ayrton Senna premia municípios por compromisso com a educação

CB Correio Braziliense

Projetos voltados para a alfabetização em Ribeirão Pires (SP) resulta em elevados índices de fluência leitora - (crédito: Divulgação)

Rebeca Alves*

O Instituto Ayrton Senna (IAS) promove, nesta quinta-feira (25/7), o evento de Reconhecimento aos territórios parceiros, no Centro Brasileiro Britânico (CBB), em São Paulo, a partir das 8h. O objetivo é prestar homenagem aos municípios parceiros que estão comprometidos com as políticas educacionais e que declararam resultados relevantes no avanço da educação.

O evento vai reunir prefeitos, autoridades que têm sido parceiras do Instituto nos últimos 30 anos, secretários de educação e autoridades de mais de 70 cidades do Brasil. A entrada para a cerimônia contará com um sistema de credenciamento para a imprensa e convidados.

“Vamos homenagear os territórios que estiveram com a gente neste compromisso consistente com a educação e que institucionalizaram nossos programas como políticas públicas. Queremos também fazer com que outros municípios se sintam incentivados a implementar essas práticas e fazer crescer essa rede de municípios” enfatizou Ewerton Fulini, o vice-presidente do Instituto.





Programação

A abertura oficial do evento será feita por Viviane Senna, fundadora, presidente do Instituto e irmã de Ayrton Senna. E os trabalhos ao longo de todo o evento serão realizados por Ewerton Fulini, vice-presidente do Instituto, e Inês Kisil Miskalo, diretora de educação.

A programação contará com painéis de homenagens aos agentes de transformação, com a premiação dos municípios destaques, sendo eles: Ribeirão Pires (SP) onde aproximadamente 3 mil estudantes foram beneficiados pela parceria com o Instituto Ayrton Senna, que auxiliou na execução de projetos voltados para a alfabetização e o ajuste do fluxo escolar e recentemente, a cidade foi agraciada com o troféu ‘Município destaque na alfabetização’, concedido pelo Governo do Estado de São Paulo, em reconhecimento aos elevados índices de fluência leitora alcançados pelos alunos nos anos de 2023 e 2024.

Outro município é Licínio de Almeida (BA), parceiro do Instituto Ayrton Senna desde 2009. O município tem implementado soluções educacionais voltadas para a alfabetização, correção do fluxo escolar e gestão educacional. A cidade de Boca do Acre (AM) também adotou programas do Instituto Ayrton Senna com o objetivo de melhorar a alfabetização e aprendizagem de seus estudantes.

O Instituto também reconhecerá e homenageará outros municípios por seu empenho e dedicação à educação, sendo eles: Salvador (BA); Manaus (AM); Fortaleza (CE); Araguaína (TO); Guariba (SP); Domingos Mourão (PI); Jaboatão dos Guararapes (PE); Santarém (PA); Natal (RN); Itaberaí (GO); São Miguel do Tapuio (PI); Bandeirantes do Tocantins (TO); Castelo do Piauí (PI); Pereira Barreto (SP) e Ji-Paraná (RO). Vai também, homenagear o Centro Paula Souza, que é parceiro do Instituto, uma autarquia do Governo do Estado de São Paulo.

Além disso, vai ocorrer uma homenagem para figuras importantes na trajetória do Instituto, como: Ana Dayse Rezende Dórea, ex-secretária de educação de Maceió e membro do Conselho Nacional de Educação;Ivo Ferreira Gomes, prefeito de Sobral (CE); Marcelo Beltrão Siqueira, prefeito de Coruripe (AL);Luiz Miguel Martins Garcia, Presidente da Undime em São Paulo e dirigente municipal de educação de Sud Menucci; Rossieli Soares, Atual secretário de educação do Pará, ex-ministro da educação e ex-secretário de educação do estado de São Paulo