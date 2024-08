Seda College anuncia 100 bolsas de estudo e trabalho na Irlanda

ME Maria Eduarda Lavocat*

Seda College abre inscrições até 19 de agosto para intercâmbio na Irlanda - (crédito: Reprodução Instagram)

A Seda College, uma escola de intercâmbio com sede na Irlanda, anuncia a quarta edição do seu programa de bolsas de estudo e intercâmbio para estudar e trabalhar na Irlanda, recebendo salário em euros. No total, são ofertadas 100 bolsas, sendo 10 integrais e 90 parciais com até 50% de desconto, para um intercâmbio de seis meses, incluindo dois meses de férias e permissão de trabalho. Para se inscrever, basta acessar o site e preencher o formulário disponível até 19 de agosto, com taxa de R$ 97.

Os participantes, além de concorrer às bolsas, também terão acesso gratuito à plataforma de ensino de inglês on-line, que oferece mais de 60 cursos, do nível básico ao avançado, incluindo inglês para negócios e viagens, por três meses. Esse acesso, que normalmente custa R$ 150, está disponível sem custos adicionais para os participantes do programa.

Para a seleção, os inscritos realizarão uma avaliação de 50 questões sobre inglês, que avaliarão o nível de escrita e interpretação de texto do candidato. A nota obtida definirá o percentual da bolsa de estudo: por exemplo, acertar 46 questões resultará em uma bolsa de 46%. Todos os participantes são elegíveis para as bolsas parciais, e as 10 bolsas integrais serão sorteadas entre aqueles que concluírem a prova dentro do prazo.

