Olimpíada global de robótica tem inscrições prorrogadas

REBECA ALVES DOS SANTOS

O evento vai acontecer em Blumenau(SC) nos dias 14 e 15 de setembro. - (crédito: Divulgação)

Destinado a pessoas de 8 a 19 anos, o World Robot Olympiad (WRO) é uma olimpíada global de robótica que cria oportunidades para os jovens expandirem seus horizontes por meio da exploração de robôs e sistemas de controle. O campeonato vai reunir estudantes de todo o país no Ginásio Sebastião Cruz, em Blumenau (SC), nos dias 14 e 15 de setembro, com o objetivo de classificar equipes para representar a educação tecnológica do Brasil na edição mundial, que vai acontecer na Turquia, em novembro. As inscrições para estudantes e voluntários foram prorrogadas até 31/7 e podem ser feitas pelo site: wrobr.com.br/equipes.

“Para voluntários, buscamos pessoas dedicadas e apaixonadas por educação e tecnologia. Qualquer habilidade que possa contribuir com o sucesso do evento é bem-vinda”, destaca André Brandão Sala, CEO da Robomind, empresa que desenvolve projetos educacionais de robótica para complementar a grade curricular e extracurricular das escolas. A etapa brasileira está sendo organizada pela Robomind.

O tema do WRO deste ano é "Aliados da Terra" e os participantes irão aprender sobre como os robôs podem ajudar os humanos a viver em harmonia com a natureza. Na etapa nacional do evento, será disputada a categoria RoboMission, onde os participantes devem construir e programar um robô, cujas partes são de lego, capaz de resolver as missões em determinado campo temático de maneira autônoma.

A olimpíada funciona com três faixas etárias: elementary (para estudantes de de 8 a 12 anos de idade), júnior (11 a 15 anos) e sênior (14 a 19 anos). Cada faixa competirá com desafios elaborados especificamente para garantir que a dificuldade seja apropriada para a idade. Para participar, os estudantes devem se organizar em equipes compostas por dois ou três membros, supervisionadas por um treinador com pelo menos 18 anos de idade.

A inscrição de cada equipe tem investimento de R$ 1.960,00, o que inclui duas caixas de peças de lego, a serem utilizadas nos desafios, bem como tapete de lona para montar as missões e um guia de regras para a montagem. O acesso de visitantes é gratuito.

