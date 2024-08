Ideb 2023: confira o desempenho das escolas públicas do DF

CB Correio Braziliense

No DF, CMDPII lidera em desempenho nos anos iniciais e no ensino médio - (crédito: Reprodução/CMDPII)

O Colégio Militar Dom Pedro II (CMDP II) ficou em primeiro lugar entre as escolas públicas do Distrito Federal nos anos iniciais do ensino fundamental e no ensino médio, de acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2023, divulgado nesta quarta-feira (14/8). O colégio, que pertence ao Corpo de Bombeiros Militar do DF, atingiu as notas 8 e 6,4, respectivamente. Acesse as listas completas aqui.









De acordo com os dados lançados, o DF alcançou 6,4 pontos nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º), resultado que ficou 0,4 ponto abaixo da meta definida no primeiro ciclo do Ideb, entre 2007 e 2021. Nos anos finais (6º ao 9º) do ensino fundamental, o Distrito Federal alcançou 5,0 pontos e o ensino médio registrou 4,2 pontos, ficando abaixo da meta do Ideb estabelecida em todas as etapas de ensino.

Desde a criação do Ideb, em 2007, houve um aumento anual sua média no fundamental 1, marcando 5,9 pontos em 2013, 6 em 2015 e 6 em 2017. As taxas de aprovação (indicador de rendimento) melhoraram em todas as etapas analisadas. Já a nota padronizada (indicador de desempenho), que mensura a aprendizagem dos estudantes, segue em patamares menores do que os observados pré-pandemia, em 2019, em todas as etapas.