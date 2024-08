Ideb 2023: Colégio Dom Pedro II é destaque entre as escolas públicas do DF

JG Júlia Giusti*

O Colégio Militar Dom Pedro II (CMDP II) foi destaque entre as escolas públicas do Distrito Federal. A instituição ficou em primeiro lugar nas listas de desempenho dos anos iniciais do ensino fundamental e no ensino médio, de acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2023, divulgado nesta quarta-feira (14/8).

O colégio, que pertence ao Corpo de Bombeiros Militar do DF, atingiu as notas 8 e 6,4, respectivamente. Já nos anos finais do ensino fundamental, o CMDP II ficou em segundo lugar, atrás apenas do Colégio Militar de Brasília, do Exército brasileiro. Entre os diferenciais, estão a disciplina, formação cívica, atividades extracurriculares e a dedicação dos profissionais de ensino.



Formação cidadã



O ensino ofertado pela escola dos bombeiros passa pelo desenvolvimento de competências que vão para além dos conteúdos exigidos pelo Ministério da Educação (MEC). Além de seguir as diretrizes estabelecidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o CMDP II valoriza a formação cidadã por meio da disciplina e do civismo, valores presentes da cultura do Corpo de Bombeiros.



“Dentro da grade horária, nós temos o corpo docente, que são bombeiros militares que dão aula sobre o militarismo, disciplina, garra e força, conceitos que trazemos para a sociedade. Além disso, temos atividades extracurriculares com os alunos dentro dos quartéis, vivenciando a atuação dos bombeiros e como auxiliam a comunidade de Brasília”, descreve a sargento Talyta Castilho, coordenadora pedagógica do ensino fundamental na escola.



Entre as atividades, os alunos também têm contato com primeiros-socorros, oficinas lúdicas de português e matemática e conhecimentos sobre a atuação dos bombeiros. Além disso, a escola incentiva os estudantes a participarem de olimpíadas acadêmicas, aplica a proficiência em inglês desde o ensino infantil e tem escolinhas de esporte. Suporte emocional, por meio de psicólogos, também é um diferencial do colégio.



Fernanda Sesconetto, 41 anos, é mãe de três filhos que estudam na escola, sendo dois deles do ensino fundamental. Para ela, o diferencial da escola é, justamente, a formação social, além do empenho na parte didática. “A escola trabalha outros aspectos, não só a parte das matérias, buscando também atuar nos princípios familiares, de respeito ao próximo, de como ser uma boa pessoa. Isso contribui na formação das crianças, de cidadãos melhores”, relata.



Comunidade familiar



O CMDP II mantém uma relação de diálogo entre os professores, gestores, alunos e pais, formando uma “comunidade familiar”, como diz a coordenadora Talyta Castilho. “Nós temos uma comunidade escolar da qual o corpo docente, os bombeiros, os pais e as crianças participam, por meio da Associação de Pais e Mestres, além do contato direto com os coordenadores, supervisores e até mesmo com os professores. As famílias são envolvidas em um movimento coletivo, e prova disso é a grande adesão em viagens pedagógicas”, comenta.



Em relação a isso, Fernanda Sesconetto compartilha a sensação de acolhimento na escola e reconhece a importância da atuação conjunta com a família. “Vemos que a escola se dedica em formar as crianças, mas também é importante lembrar que a participação da família é muito importante para que isso aconteça. A escola não faz esse trabalho sozinha, então essa aliança é fundamental”, conta a mãe.



Orgulho



Para o capitão Reichert, chefe do departamento de ensino do colégio Dom Pedro II, estar em primeiro lugar do ranking do Ideb traz orgulho para toda a equipe escolar. “É realmente uma satisfação, alegria e orgulho por esse resultado. A gente vê o amor e a dedicação de todos os professores e coordenadores, o amor pelos alunos e pelo ensino”. Segundo ele, a missão do Corpo de Bombeiros de salvar as pessoas é transmitida pela educação, transformando a sociedade: “A gente tem esse poder de formar cidadãos que, com disciplina, podem trazer um futuro melhor para todos nós”.



*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues