Creche pública é inaugurada nesta quinta (15/8) na UnB

JG Júlia Giusti*

Centro de educação infantil é inaugurado nesta quinta (15/8) - (crédito: Felipe de Noronha/Ascom SEEDF)

O Centro de Educação Infantil (CEI) do campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB) foi inaugurado nesta quinta-feira (15/8). Construído pela Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e pela universidade, a creche pública tem capacidade para atender 121 crianças.

O local iniciará as atividades em 2025 e ofertará 30% das vagas à comunidade da UnB, atendendo crianças da etapa creche e pré-escola. Essas vagas irão atender aos filhos de estudantes, servidores técnico-administrativos, terceirizados e docentes.

Para a seleção das 36 vagas, a Universidade de Brasília vai priorizar mães solo e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, seguindo o acordo de colaboração entre a SEEDF e a UnB. O espaço funcionará em período integral e oferecerá todas as refeições para as crianças, contando com sala de amamentação, fraldário, jardins e playgrounds.

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues