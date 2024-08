Centros Olímpicos do DF suspendem atividades por causa da fumaça

CB Correio Braziliense

Centro Olímpico da Estrutural. - (crédito: Bruno Leão – Secretaria de Esporte e Lazer)

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SELDF) anunciou, nessa segunda-feira (26), a suspensão de aulas nos 12 Centros Olímpicos e Paraolímpicos do Distrito Federal. A decisão foi feita diante da situação de a fumaça proveniente de queimadas de outros estados brasileiros, que chegou ao DF e tem comprometido a qualidade do ar.

"As condições de umidade estão muito baixas, combinadas com temperaturas elevadas, aumentando os riscos à saúde. Diante desse cenário, a Secretaria de Esporte e Lazer optou por cancelar as aulas, priorizando a segurança e o bem-estar de todos. Agradecemos a compreensão.", disse a Secretaria em nota.

Caso a situação persista, as aulas nos próximos dos dias seguirão suspensas.

Manutenção das aulas

Em contrapartida, a Secretaria de Estado de Educação (SEEDF) se manifestou na noite desse domingo (25), afirmando que as escolas da rede pública seguem com as aulas. A decisão foi tomada após conversa entre a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, com o Subsecretário do Sistema de Defesa Civil Evandro Tomaz de Aquino e o Comandante do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), Coronel Sandro, que confirmou que o nível de alerta está na cor laranja, permitindo a continuidade das atividades escolares.

A secretária explicou que, apesar do desconforto respiratório causado pela fumaça, a situação não exige a suspensão das aulas. “Estamos em alerta laranja, o que indica que as condições ainda permitem a realização das aulas. A recomendação é de que as atividades continuem normalmente, mas com monitoramento constante. Se o alerta passar a ser vermelho, suspenderemos as aulas de imediato e comunicaremos à população do Distrito Federal,” afirmou.

Ela destacou que a decisão se baseia em dados técnicos e no acompanhamento contínuo da situação ambiental. “Nosso objetivo é garantir que as escolas funcionem de maneira segura. Estamos atentos e preparados para agir rapidamente se a situação se agravar,” afirmou a gestora.

Diante da situação, a pasta cita as seguintes recomendações para: