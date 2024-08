Mesmo após fumaça, Secretaria de Educação mantém aulas na rede pública

Em meio à cortina de fumaça que cobre o Distrito Federal, por causa das queimadas no país, a Secretaria de Educação (SEEDF) se manifestou na noite deste domingo (25/8) e decidiu manter as aulas nas escolas da rede pública de ensino.

A decisão foi tomada após conversa entre a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, com o subsecretário do Sistema de Defesa Civil, Evandro Tomaz de Aquino, e o comandante do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), Coronel Sandro, que confirmaram que o nível de alerta para a qualidade do ar está na cor laranja, permitindo a continuidade das atividades escolares.

De acordo com a secretária Hélvia Paranaguá, apesar do desconforto respiratório causado pela fumaça, a situação não exige a suspensão das aulas e a recomendação é de que as atividades continuem normalmente, mas com monitoramento constante. “Se o alerta passar a ser vermelho, suspenderemos as aulas de imediato e comunicaremos à população do Distrito Federal”, afirmou.

Ainda segundo a gestora, em situações extremas, as escolas têm autonomia para adaptar suas rotinas. “Cada escola tem suas especificidades, e os gestores têm liberdade para tomar decisões pontuais, sempre em diálogo com a Secretaria de Educação. Estamos trabalhando juntos para garantir um ambiente seguro para nossos alunos,” finalizou Hélvia Paranaguá.

A Secretaria de Educação informou que segue monitorando a situação e permanece em comunicação constante com as escolas e autoridades competentes. A comunidade escolar será informada imediatamente sobre qualquer alteração nas condições climáticas, que exija mudanças no funcionamento das unidades.

A pasta divulgou algumas recomendações para o período em que a fumaça cobrir o DF:

- Manter os bebedouros em boas condições de funcionamento, com atenção à higiene e à qualidade da água oferecida;

- Orientar os estudantes a trazerem sua garrafinha de água para a escola e a não a compartilhar com colegas, evitando assim a propagação de gripes e resfriados;

- Incentivar o consumo regular de água pelos alunos durante o período escolar;

- Evitar a realização de atividades físicas ao ar livre entre 10h e 16h;

- Assegurar que as salas de aula estejam sempre bem ventiladas;

- Reforçar as medidas de higiene em todos os ambientes escolares, incluindo pátios, sanitários e salas de aula.