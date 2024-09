Apostas: a nova doença da sociedade brasileira

CB Correio Braziliense

Lucas Machado, diretor da Federação Nacional das Escolas Particulares (Fenep), alerta para os perigos das apostas on-line para a educação e o futuro profissional dos jovens brasileiros - (crédito: Arquivo Pessoal.)

Lucas Machado*

Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado um desafio preocupante: o envolvimento de jovens no mundo das apostas on-line. A promessa de dinheiro fácil atrai talentos que, em vez de se dedicarem à educação e ao desenvolvimento profissional, desviam-se para um caminho arriscado e incerto. Esse comportamento não apenas compromete o futuro individual de cada jovem, mas também afeta diretamente o desenvolvimento econômico, social e cultural do país.

A popularidade das apostas entre os jovens brasileiros não é um fenômeno isolado, mas, sim, parte de uma tendência global. No entanto, o impacto aqui é especialmente preocupante, já que muitos desses jovens poderiam estar desempenhando papéis fundamentais em áreas como inovação, ciência, tecnologia e artes. Em vez de se dedicarem aos estudos e à construção de uma carreira sólida, muitos optam por investir tempo e dinheiro em apostas, atraídos pela ilusão de riqueza rápida, frequentemente mostrada em filmes e séries.

Essa escolha, entretanto, esconde armadilhas perigosas. Poderiam estar construindo um futuro baseado em educação e capacitação, mas estão enredados em um ciclo de dependência. Cada jovem que abandona os estudos para apostar representa uma perda significativa para a sociedade, para o crescimento e a competitividade do Brasil no cenário internacional.

A educação sempre foi o principal motor do desenvolvimento de qualquer nação. Países que investem na qualificação de seus jovens colhem os frutos em forma de inovação, produtividade e relevância global. No entanto, no Brasil, a crescente popularização das bets ameaça desviar muitos talentos do caminho da educação formal.

Além disso, o vício em apostas funciona como uma doença silenciosa, destruindo não só as finanças desses jovens, mas também suas perspectivas de vida. As apostas seguem um sistema de recompensas que alterna pequenas vitórias e grandes perdas, criando uma dependência emocional difícil de romper. Quanto mais um jovem se envolve nesse ciclo, mais se afasta da vida acadêmica e produtiva, comprometendo não apenas seu próprio futuro, mas também o desenvolvimento do país.

O impacto das apostas na juventude brasileira vai além do âmbito pessoal. Em um cenário mais amplo, essa escolha tem implicações econômicas e sociais significativas. A economia do futuro depende de uma força de trabalho qualificada e inovadora. Se as novas gerações estiverem despreparadas, o Brasil corre o risco de enfrentar um deficit de talentos nas próximas décadas, o que impactará diretamente sua capacidade de competir em um mercado globalizado.

Além disso, a perda de talentos cria uma lacuna de inovação. Empresas e indústrias precisam de mentes jovens e criativas para se manterem competitivas e desenvolverem soluções para os problemas contemporâneos. O afastamento dos jovens da educação e o vício em apostas podem resultar em um retrocesso para o Brasil, tornando o país menos apto a lidar com os desafios tecnológicos, ambientais e econômicos do futuro.

Para que o Brasil mantenha sua competitividade global e promova o desenvolvimento sustentável, é essencial que o problema das apostas entre os jovens seja tratado com urgência. Governos, escolas, famílias e a sociedade em geral precisam unir forças para conscientizar os jovens sobre os perigos desse caminho e sobre a importância da educação como a verdadeira ferramenta para o sucesso.

Se não agirmos agora, corremos o risco de perder uma geração inteira para o vício, com graves consequências não apenas para o futuro desses jovens, mas também para o progresso do país como um todo. A aposta mais segura que podemos fazer é na educação, na conscientização e no desenvolvimento de nossos talentos, garantindo um futuro de sucesso e inovação para o Brasil.

*Lucas Machado, diretor da Federação Nacional das Escolas Particulares (Fenep)