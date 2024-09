CLDF celebra vencedores do 2° Prêmio Paulo Freire de Educação

CB Correio Braziliense

CLDF celebra vencedores do 2º Prêmio Paulo Freire. - (crédito: Divulgação)

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) realizou, nesta quinta-feira (26/9), a cerimônia de entrega da 2ª edição do Prêmio Paulo Freire de Educação. A sessão foi prestigiada por mais de 1,4 mil pessoas, que lotaram a Praça dos Servidores, entre estudantes, professores e profissionais do ensino, por uma educação libertadora e democrática que valorize a cidadania e o desenvolvimento da sociedade. "Hoje, nós ocupamos essa casa com a educação, que está representada aqui por cada um de vocês", comemorou o presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura (Cesc), deputado Gabriel Magno (PT).

Nesta edição, 264 projetos foram inscritos na premiação, que tem como objetivo reconhecer iniciativas educacionais inovadoras, transformadoras e alinhadas aos princípios formulados pelo pensador e educador Paulo Freire. Desse total, 25 foram selecionados como destaques, representando diversidade de ações e práticas que buscam enriquecer o processo de ensino e aprendizagem nas escolas do Distrito Federal. Seus representantes receberam troféus e certificados em reconhecimento ao trabalho realizado. Todos os inscritos foram contemplados com menções honrosas pela CLDF.

Os projetos apresentaram propostas que vão desde o desenvolvimento de metodologias ativas de ensino, como a aprendizagem por projetos e ouso de tecnologias digitais, até ações de fortalecimento da educação inclusiva, da promoção da igualdade de gênero, raça e etnia, e da valorização da cultura local. A Escola Classe Beija Flor, na Asa Norte, por exemplo, promoveu uma apresentação musical com um grupo formado por alunos, professores e membros da comunidade. “Cada iniciativa destacou o poder transformador da educação e a capacidade de impactar positivamente a vida dos estudantes e suas famílias”, afirma Gabriel Magno.

Para o parlamentar, o sucesso do evento mostrou que, mesmo em tempos de ataques, a educação continua sendo um dos pilares mais importantes para o desenvolvimento de uma sociedade justa e democrática. Todas as iniciativas apreciadas pela banca examinadora ressaltaram a criatividade e o empenho dos profissionais da educação e evidenciou a capacidade das escolas de se reinventar e adaptar suas práticas para oferecer uma aprendizagem significativa e relevante aos estudantes. "Saímos desta edição com a missão de encontrar um espaço maior para a realização da próxima edição do Prêmio Paulo Freire”, adianta.

Participaram da mesa o diretor de Políticas de Educação Especial do Ministério da Educação, Alexandre Mupurunga; o secretário-executivo do Ministério da Saúde , Swerdenberg Barbosa; a diretora do Sindicatodos Professores do DF, Márcia Gilda; a diretoria da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (UnB), Liliane Machado; a reitora do Instituto Federal de Brasília (IFB), Veruska Machado; a diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Rosilene Corrêa; a deputada federal Érika Kokay (PT); bem como integrantes da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) e da Associação dos Docentes da Unb (Adunb).