Inscrições para o Hackaton Pop 2024 terminam em 7 de outubro

MR Marina Rodrigues

Alunos do ensino fundamental e médio podem se inscrever até 7 de outubro, enviando o plano de ação da equipe - (crédito: Secom/MCTI)

Estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio de escolas públicas de todo o Brasil têm a chance de participar do Hackaton Pop 2024, que busca incentivar jovens a desenvolverem soluções inovadoras para enfrentar fake news (notícias falsas) sobre mudanças climáticas. O evento integra a programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) e será realizado em duas fases: a primeira é on-line e exige que equipes formadas por 3 a 5 alunos enviem seus planos de ação para avaliação até 7 de outubro. Em seguida, será selecionada uma equipe de cada região do país para participar da segunda fase, que ocorre de 6 a 8 de novembro, em Brasília, com a orientação de mentores. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site: https://semanact.mcti.gov.br/hackaton/.

As melhores soluções serão premiadas em uma cerimônia oficial prevista para dezembro, com a presença de autoridades e representantes do governo federal. Já os trabalhos que não foram selecionados poderão ser publicados em um livro produzido pela editora do Ibict, destacando a criatividade e a capacidade contributiva dos jovens participantes. A iniciativa está em sua segunda edição e é organizada pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a Secretaria de Políticas Digitais (SPDIGI) da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS) e o Ministério da Educação (MEC). Em caso de dúvidas, basta enviar um e-mail para hackaton.pop@ibict.br.



Plano de ação

Pode se inscrever apenas uma equipe por instituição de ensino, acompanhada por um professor da mesma instituição que atuará como coordenador. O plano de ação pode ter até cinco páginas e deve conter título, identificação dos membros, contextualização, justificativa, resultados esperados, exemplo de desinformação, estratégia de combate e produto a ser desenvolvido.

Nas duas fases, os trabalhos serão avaliados com base nos seguintes critérios: redação, com peso 2; originalidade, com peso 3; e criatividade, adequação ao tema, viabilidade técnica, canal de comunicação proposto e impactos esperados, com peso 5.