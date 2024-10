La Salle Brasília anuncia bolsas de estudo de até 100% para 2025

CB Correio Braziliense

Colégio La Salle Brasília oferece bolsas de estudo com desconto de 30% a 100% sobre o valor da anuidade. Inscrições abrem em 7 de outubro - (crédito: Arquivo pessoal)

O Colégio La Salle Brasília anunciou a abertura do novo processo seletivo destinado a estudantes da rede pública e privada. Eles podem concorrer a bolsas de estudos com desconto de 30% a 100% sobre o valor da anuidade. Para participar, o estudante deve estar matriculado na 2ª série do ensino médio. As inscrições ocorrem pelo site: https://abrir.link/FNKzq. O formulário estará disponível a partir de segunda-feira (7/10).



O processo seletivo contará com provas objetivas e de redação. A previsão é de que as provas sejam aplicadas em 27 de outubro, na unidade do Colégio La Salle da Asa Sul, com a abertura dos portões às 7h30 e o horário da aplicação da prova das 8h às 11h30. Os conteúdos cobrados serão referentes às áreas do conhecimento em linguagens e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Os candidatos que precisarem de atendimento especial poderá solicitá-lo no ato de inscrição.