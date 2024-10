Colégio Galois abre concurso de bolsas para alunos do ensino médio em 2025

LC Lara Costa*

. - (crédito: Divulgação)

O Colégio Galois está com as inscrições abertas para o Concurso de Bolsas de Estudos 2025 para o Ensino Médio, na unidade da 601 Sul. Para concorrer, é obrigatório ter estudado os últimos três anos na rede pública e ter média igual ou maior que 70% em todas as disciplinas até o segundo bimestre de 2024. Também é necessário comprovar renda familiar de até quatro salários mínimos. As inscrições podem ser realizadas até 8 de outubro por meio do formulário: https://l1nq.com/Le8Ib.

Ao todo, são seis bolsas integrais, duas para cada série: 1ª, 2ª e 3ª. Para concorrer, o interessado passará por prova de conhecimentos e redação no dia 10 de outubro, das 14h30 às 18h, no Galois da 601 sul. No dia da avaliação, o candidato deve levar documento com foto e caneta esferográfica preta. Os portões serão abertos às 13h30 e fechados às 14h30, com tolerância de cinco minutos, e não será permitida a entrada após esse horário. Os classificados na prova de conhecimentos ainda passarão por uma entrevista a partir de 23 de outubro. O regulamento completo pode ser acessado pelo site: https://encr.pw/DkLLZ.

