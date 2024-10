Medalhistas olímpicos vão visitar a UnB na abertura de semestre 

LP Lara Perpétuo

Caio Bonfim, de Sobradinho, e Ketleyn Quadros, de Ceilândia, conquistaram prata e bronze nas Olimpíadas de Paris - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Ganhadores de medalhas de prata e bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, os brasilienses Caio Bonfim e Ketleyn Quadros vão visitar a Universidade de Brasília no dia 15 de outubro, às 17h. A presença dos atletas faz parte do #InspiraUnB, evento de boas-vindas ao segundo semestre de 2024, que ocorre no Beijódromo, no Campus Darcy Ribeiro. Haverá transmissão ao vivo pelo YouTube.

Dono da prata na marcha atlética da Olímpiada de 2024, Bonfim nasceu em Sobradinho, onde vive com esposa e filhos. O atleta fez história no esporte do país, ao ser o primeiro medalhista olímpico brasileiro da categoria. Caio conquistou o pódio na quarta edição dos jogos em que participou — Londres, em 2012; Rio, em 2016, em que garantiu o quarto lugar; Tóquio, em 2021; e finalmente Paris, este ano.

Caio é treinado pelos pais nas ruas da região administrativa e no estádio Augustinho Lima, onde a família organizou o projeto Centro de Atletismo de Sobradinho. No último dia 24 de setembro, ele se graduou bacharel em educação física pelo Centro Universitário IESB, onde estudou por oito anos, conciliando esporte e academia.

Nascida em Ceilândia, a judoca Ketleyn Quadros é a primeira mulher brasileira a ser medalhista olímpica em esportes individuais. Bronze nos Jogos de Pequim, em 2008, a atleta, inspirada também por outras companheiras, ajudou a abrir caminho para mulheres no judô, tradicionalmente masculino. Ela iniciou no esporte ainda criança, em aulas no Sesi de Ceilândia, e, mais tarde, passou a treinar com a seleção brasiliense no Núcleo Bandeirante. Hoje, treina pelo Clube Sogipa, em Porto Alegre.

Como Caio, Ketleyn também fez história duas vezes. Em Paris, ela ganhou, junto aos colegas, medalha de bronze por equipes mistas, após 16 anos da primeira conquista.

Por trajetórias, superações e sucessos, Ketleyn Quadros e Caio Bonfim são exemplo de resiliência e perseverança para estudantes que iniciam ou dão continuidade ao ciclo de treinos no ensino superior. "A jornada de um atleta é cheia de boas lições para a vida — inclusive a vida acadêmica", comenta para o Correio Mônica Nogueira, secretária de Comunicação da UnB. "Aprendemos com atletas que falhar é parte da jornada, muitas vezes uma experiência necessária para se alcançar a vitória, para desenvolvermos resiliência e nos superarmos."