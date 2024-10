Uniceplac promove evento para ajudar estudantes na escolha da carreira

CB Correio Braziliense

Fabio Nakashima*

Para orientar os estudantes a escolherem suas futuras carreiras, o Centro Universitário Uniceplac está promovendo a Jornada Vocacional 2024, que ocorre entre 21 e 24 de outubro. O evento oferece uma programação diversificada, com atividades das 8h às 12h e das 14h às 17h, totalmente gratuitas e abertas ao público. Para participar, é preciso fazer a inscrição pelo site: https://apps.uniceplac.edu.br/lp-jornada-vocacional.

A ideia é proporcionar aos alunos do ensino médio uma experiência prática e imersiva, permitindo que conheçam o cotidiano dos mais de 25 cursos de graduação oferecidos pelo Uniceplac. Entre os cursos destacados, estão medicina, direito, odontologia, farmácia, engenharia civil, fisioterapia, arquitetura e urbanismo, e nutrição. Além de visitas guiadas aos laboratórios, o evento inclui atividades interativas e conversas com profissionais e professores, que estão à disposição para esclarecer dúvidas sobre os cursos e as perspectivas do mercado de trabalho.

Neste ano, o tema do evento é sustentabilidade, trazendo um olhar especial para o impacto ambiental das profissões. O curso de medicina, por exemplo, oferece oficinas práticas que permitem aos participantes aprender sobre intubação orotraqueal e ventilação pulmonar em situações críticas. Além disso, há uma oficina de sutura com materiais sintéticos, onde os alunos podem praticar técnicas básicas. No campo da enfermagem, a discussão gira em torno do descarte adequado de resíduos hospitalares, destacando a importância de práticas conscientes e responsáveis. Já os cursos de arquitetura e engenharia civil exploram o impacto ambiental causado por construções, promovendo debates sobre como mitigar esses efeitos por meio de práticas mais sustentáveis.

SERVIÇO:

Jornada Vocacional Uniceplac 2024

Local: SIGA Área Especial para Indústria nº 02 Setor Leste - Gama - DF CEP: 72445-020

Data: de 21 a 24 de outubro

Horário: das 8h às 12h e das 14h às 17h

Inscrições gratuitas: https://apps.uniceplac.edu.br/lp-jornada-vocacional

