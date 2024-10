Enem 2024: locais de prova são divulgados; saiba como acessar

AG Aline Gouveia

O Enem será realizado nos dias 3 e 10 de novembro - (crédito: Divulgação/INEP)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta terça-feira (22/10), os locais de provas dos candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano.

As informações constam no Cartão de Confirmação de Inscrição do Enem 2024. Para ter acesso ao documento, é necessário acessar a página do participante.

O Enem será realizado nos dias 3 e 10 de novembro. No primeiro dia da avaliação, além da redação, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias.

Já no segundo dia, os participantes farão as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como de matemática e suas tecnologias. São 45 questões em cada área do conhecimento.