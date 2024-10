Enem 2024: inscrições abertas para aulões gratuitos em Planaltina e Gama

CB Correio Braziliense

O projeto visa garantir uma preparação de qualidade para todos os estudantes - (crédito: Divulgação/Vem Enem)

Fabio Nakashima

Neste fim de semana, o projeto "Vem Enem", promovido pelo Instituto Evolui com o apoio da Secretaria da Justiça e Cidadania do Distrito Federal, oferecerá aulões preparatórios em Planaltina e Gama, de forma simultânea. As aulas presenciais incluem revisões das principais disciplinas e estratégias para ajudar os estudantes a se prepararem para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será realizado em 3 e 10 de novembro.

No sábado, as aulas serão da disciplina de português, biologia e redação pela manhã, das 8h às 11h, seguidas do simulado com 40 questões, das 11h às 12h. Depois, é a vez das aulas de matemática, química e física à tarde, das 14h às 17h, com simulado programado das 17h às 18h. No domingo, os alunos terão aulas de história, geografia e filosofia pela manhã, e tecnologia da informação, sociologia e atualidades à tarde, também com simulados, nos mesmos horários de sábado.

As inscrições serão feitas pelo site do Sympla. Para mais informações, os interessados podem visitar o perfil do Instituto no Instagram (@vemenem.df).

Anote:

Vem Enem

Datas: 26 e 27 de outubro de 2024

Locais:

Planaltina: Ao lado da Administração Regional, Av. Uberdan Cardoso, Setor Administrativo - CEP: 73.380-000

Gama: Ao lado da Administração Regional, Área Especial S/Nº, Setor Central - CEP: 72.045-610

Inscrições e mais informações: https://www.sympla.com.br/evento/vem-enem-2024/2647160