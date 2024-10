Jovens brasileiros participarão de simulações no maior centro de foguetes do mundo

FN Fabio Nakashima*

Alunos brasileiros na sede da U.S. Space & Rocket Center, em Huntsville, Alabama. - (crédito: Divulgação/J.A Brasil)

Cinco estudantes brasileiros de diversos estados participaram do Honeywell Leadership Challenge Academy (HLCA) na última sexta-feira (25/10), um programa de liderança e tecnologia espacial realizado em parceria com o U.S. Space & Rocket Center, o maior centro de foguetes e relíquias espaciais do mundo, localizado nos Estados Unidos. A iniciativa, da Honeywell e da organização não governamental (ONG) Junior Achievement, tem como objetivo inspirar jovens a seguirem profissões nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM).

Os selecionados foram Eduardo Pietro Rigo, 18 anos, do Instituto Federal Campus Bento Gonçalves, em Carlos Barbosa (RS); Julien Ellen Marschner, 17, da Escola Estadual de Ensino Médio Fernando Ferrari, em Campo Bom (RS); Maria Fernanda Santana, 17, do CIEP 117 Carlos Drummond de Andrade Intercultural Brasil-EUA, em Nova Iguaçu (RJ); Myrian Rodrigues da Silva, 16, da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Joaquim Bastos Gonçalves, em Carnaubal (CE); e Stefanie Laura Sousa, 16, estudante do 2º ano do ensino médio do CEV Colégio, em Teresina (PI).

Deficit

A iniciativa busca enfrentar o desafio da formação de profissionais em STEM no Brasil. De acordo com pesquisa do Google, apenas 20% dos estudantes entre 25 e 34 anos mostram algum interesse em seguir carreira nas áreas de exatas e tecnologia da informação (TI). Os números da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) indicam que até 2025 serão abertas cerca de 800 mil vagas no setor, enquanto o país forma apenas 59 mil profissionais por ano, o que evidencia um descompasso entre oferta e demanda.

“Nosso objetivo com o HLCA é incentivar jovens a se interessarem por tecnologia e inovação, para que eles entendam o potencial de uma carreira em STEM, áreas promissoras para o futuro. Na Honeywell, acreditamos que os desafios atuais podem ser resolvidos com a combinação de inteligência humana, capacitação técnica para preparar a próxima geração de inovadores para desenvolver soluções criativas para combater os problemas complexos do mundo”, afirma José Fernandes, presidente da Honeywell para a América Latina.

Expectativas

Myrian Rodrigues da Silva, 16 anos (foto: Arquivo pessoal)

Os estudantes brasileiros se uniram a outros 40 jovens de todo o mundo em Huntsville, Alabama, para participar de simulações espaciais e atividades práticas, como codificação, ciência da computação e desenvolvimento de liderança, proporcionando uma experiência que pode ajudar na escolha de suas futuras carreiras.

Myrian Rodrigues já participou de olimpíadas em áreas relacionadas, mas conta que a empolgação é a mesma. "Estou muito animada para conhecer os foguetes e as recordações espaciais, além de construir o modelo de um foguete. Quero ver, também, como funciona a vida no espaço, como são os projetos e me aventurar de verdade nesse mundo. Tudo isso além de melhorar a maneira como me expresso, minhas habilidades de liderança e trabalho em equipe e cooperação com outros indivíduos", detalha.

Já Maria Fernanda explica como está se preparando para a semana intensa que viverá e quais habilidades pretende desenvolver no programa. "Eu estou estudando muito inglês e descansando bastante, para não perder nem um detalhe. Sobre desenvolver habilidades, eu espero melhorar ainda mais o meu inglês e as minhas habilidades de trabalho em equipe", relatou, ansiosa também para saber com quem irá dividir o dormitório durante a semana.

Maria Fernanda Santana da Costa (foto: Arquivo pessoal)

Experiência

Desde 2010, a Honeywell e a U.S. Space & Rocket Center concederam mais de 3 mil bolsas de estudo para estudantes de todo o mundo. Em 2023, 237 alunos de 45 países e 29 estados dos EUA participaram, em um ambiente que fomenta a liderança e o aprendizado por meio da prática das matérias da área de STEM. Nos últimos 10 anos, 22 estudantes do Brasil já participaram do programa, que seleciona jovens a partir de um processo de inscrição e revisão com base no desempenho acadêmico e no envolvimento da comunidade.

As irmãs Mariana e Clara Closs, que participaram do programa em 2020 e 2023, respectivamente, descrevem a experiência como inesquecível e destacam os impactos no desenvolvimento de habilidades essenciais. “Aproveitem a oportunidade para aprender, expandir os horizontes e, claro, fazer amigos, já que você conhecerá pessoas de diversos lugares do mundo e de diferentes culturas. É uma experiência única”, contam. Julien Ellen Marschner Mulligan, 17 anos (foto: Arquivo pessoal) Julien Mulligan, que integra o projeto TechSchool Social, promovido pela empresa de softwares SAP, em parceria com a ONG Junior Achievement, diz que pretende usufruir de toda a estrutura oferecida no local para aprimorar as habilidades na área. "O STEM me proporcionou diversas oportunidades e mudanças muito perceptíveis em minha vida. Além de toda bagagem cultural que iremos adquirir, estou ansiosa para trabalhar em equipe com pessoas de outros países", afirma. Até 1º de novembro, os participantes terão contato com astronautas e participarão de simulações de missões espaciais, treinamentos que os astronautas passam e construir modelos de foguetes, além de terem a oportunidade de vivenciar passeios em condições de baixa gravidade, como a condição de uma verdadeira nave espacial. *Estagiário sob supervisão de Marina Rodrigues



