Fórum discute IA e Internet das Coisas

A convergência das tecnologias de Inteligência Artificial (IA) e Internet das Coisas (IoT) será um dos assuntos em destaque no Latin American and Brazilian Congress on IoT (LABCIoT 2024), que o Fórum Brasileiro de Internet das Coisas (FBIoT) irá realizar entre 29 e 31 de outubro, em formato híbrido. Essa é a 9ª edição do tradicional congresso do FBIoT, que neste ano terá suas atividades presenciais nas instalações do Inova USP, na Cidade Universitária da Universidade de São Paulo (USP), e transmissão on-line para os demais inscritos de todo o Brasil.

Durante os três dias de evento, serão realizados seis palestras (dois por dia) e 18 painéis, em quatro módulos temáticos; ambientes e casos de uso para IoT; tecnologias habilitadoras para IoT; negócios em IoT e aplicações e desenvolvimento pessoal. A convergência de IA e IoT estará no foco de uma das palestras e de um painel, ambos programados para o primeiro dia do congresso.



À tarde, o tema estará em debate no painel IA na potencialização de Soluções IoT, que faz parte do módulo de tecnologias habilitadoras para IoT. Marcado para as 14h40 até 15h30, o painel tem como coordenador Paulo Portocarrero, consultor em telecomunicações na Teleco. “O uso de IA nas soluções IoT vem se tornando cada vez mais importante. Nesse painel, que terá a participação de grandes especialistas do setor, procuraremos mostrar casos de uso, bem como desafios e oportunidades nesse segmento”, adianta Portocarrero.



O LABCIoT 2024 é um evento voltado para líderes da indústria, do agronegócio e de outros segmentos da economia, bem como para representantes de governo, especialistas e profissionais de tecnologia. Interessados em participar devem fazer sua inscrição pelo link, onde também estão disponíveis mais informações e o programa do evento.

2024 LABCIoT - Latin American and Brazilian Congress on IoT

Realização: Fórum Brasileiro de Internet das Coisas

Horário: 29 a 31 de outubro de 2024 - das 9h às 17h30

Local: Inova USP - Cidade Universitária de São Paulo - com transmissão ao vivo

