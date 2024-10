Brasilprev lança nova temporada do "Foca nos Sonhos"

LC Lara Costa*

Nova edição da série começou nessa terça-feira (22). - (crédito: Freepik)

A Brasilprev lança a nova edição do “Foca nos Sonhos”, série de conteúdos que tem como objetivo conectar os jovens com as temáticas de planejamento futuro e consciência financeira. Esta temporada será marcada por uma nova identidade visual, que conta com a mascote Foca personificada e presente no YouTube e Instagram.

Os episódios serão lançados nos próximos meses, e vão abordar temas fundamentais para aqueles que desejam planejar suas finanças. A apresentadora Bia Bauer conduz os programas e conta com a participação de especialistas da companhia, que compartilham conhecimentos e insights valiosos.



Ela também vai às ruas de São Paulo para captar dúvidas do público sobre educação financeira e investimentos, que serão respondidas pelos especialistas da Brasilprev, mostrando que dinheiro não é tabu e é possível simplificar o tema.

Os episódios trarão temas como empreendedorismo, novas profissões e tecnologia, sempre com convidados especiais. O primeiro episódio lançou nessa terça-feira (22), e contou com a participação da analista de investimentos da Brasilprev Natália Dantas e a influenciadora Juliana Goes, abordando o tema do equilíbrio financeiro. Além desses episódios, o programa oferecerá conteúdos contínuos, como dicas financeiras da Foca e tendências do momento, ajudando os jovens a entenderem que o futuro começa agora.

Estagiária sob a supervisão da Ana Sá