CILs do Distrito Federal abrem inscrições para 2025 com novo formato

FN Fabio Nakashima*

Os cursos oferecidos pelos CILs atendem estudantes a partir do 6º ano do ensino fundamental e membros da comunidade, promovendo acesso gratuito ao aprendizado de idiomas em todo o DF - (crédito: André Amendoeira/Ascom — SEEDF)

Os Centros Interescolares de Línguas (CILs) do Distrito Federal (DF) abrirão inscrições para o primeiro semestre de 2025 entre 4 e 10 de janeiro de 2025. As vagas são voltadas a estudantes da rede pública de ensino, alunos de colégios militares e membros da comunidade em geral, a partir do 6º ano do ensino fundamental. Os interessados deverão realizar a inscrição pelo site da Secretaria de Educação do DF (SEEDF).

Os CILs oferecem cursos de inglês, espanhol, francês e japonês em suas 17 unidades espalhadas pelo DF. O total de vagas disponíveis será divulgado até 2 de janeiro, com cada unidade informando sua respectiva capacidade. Apesar do período único para inscrições, a seleção será realizada por sorteio em etapas.

Os resultados serão divulgados no site oficial às 18h, conforme o cronograma estabelecido. Em 20 de janeiro, será realizada a primeira chamada para estudantes da rede pública, em 3 de fevereiro a segunda chamada para estudantes da rede pública e colégios militares, e em 19 de fevereiro as vagas remanescentes serão destinadas à comunidade.

Os candidatos contemplados deverão realizar a matrícula presencialmente na secretaria do CIL escolhido, apresentando documento original e cópia da certidão de nascimento ou RG do estudante, CPF do estudante, RG e CPF do responsável legal, caso o estudante seja menor de idade; duas fotos 3x4, comprovante de residência ou declaração, comprovante de tipagem sanguínea e fator RH, carteira de vacinação atualizada e declaração de escolaridade.

Os períodos para matrícula também seguirão um cronograma. A primeira chamada para estudantes da rede pública ocorrerá de 20 a 24 de janeiro, a segunda chamada para estudantes da rede pública e colégios militares será de 3 a 10 de fevereiro, e as vagas remanescentes para a comunidade estarão disponíveis nos dias 20 e 21 de fevereiro.

*Estagiário sob supervisão de Marina Rodrigues