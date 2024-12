SISU 2025: cronograma é divulgado; veja datas

RP Raphaela Peixoto

Em 2025, o Sisu contará com apenas uma fase de inscrição para os candidatos às vagas disponibilizadas pelas instituições participantes. - (crédito: Juca Varella/Agencia Brasil)

O Ministério da Educação (MEC) divulgou o cronograma do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2025. O Edital nº 35/2024 foi publicado na edição desta quinta-feira (26/12) do Diário Oficial da União. O documento também traz os critérios do processo seletivo.

De acordo com cronograma, as inscrições abrem em 17 de janeiro. Insteressados podem se inscreve gratuitamente por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior até 21 de janeiro. A divulgação do resultado da chamada regular está prevista para 26 de janeiro, no Portal Único de Acesso.

O candidato que não for selecionado na chamada regular terá a oportunidade de compor uma lista de espera. O prazo para manifestar interesse em participar da lista ficará aberto entre os dias 26 e 31 de janeiro. Para tal, o candidato deve utilizar o Portal Acesso Único. As instituições de educação superior que participam do processo poderão recorrer à lista de espera ao longo do ano, para preencher as vagas que eventualmente não forem preenchidas na convocação regular.

Em 2025, o Sisu contará com apenas uma fase de inscrição para os candidatos às vagas disponibilizadas pelas instituições participantes. Assim, os inscritos poderão concorrer às oportunidades durante todo o ano, com a possibilidade de participar do processo seletivo uma única vez. Todos os alunos selecionados nas vagas disponíveis, tanto na chamada regular quanto na lista de espera, deverão efetuar a matrícula na universidade dentro do prazo estipulado no edital.

Serão disponibilizadas vagas para cursos que têm início das aulas programado tanto para o primeiro quanto para o segundo semestres de 2025, conforme os termos de adesão assinados pelas instituições públicas de ensino superior que estão participando dessa edição da seleção unificada. O candidato não terá a opção de escolher em qual semestre começará, pois isso dependerá de sua posição na classificação do curso desejado.

Cronograma 2025